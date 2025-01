Anuncian el cierre de cuatro centros de cuidado infantil en Brooklyn: comunidades se mueven para impedirlo

Ni la comunidad de padres y representantes, ni los directivos, ni los maestros, ni líderes electos se quedarán de brazos cruzados ante la decisión del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (DOE) de no renovar el contrato de arrendamiento de ‘Nuestros Niños’, un centro de cuidado infantil que sirve desde 1973 al vecindario de Los Sures en Brooklyn.

La noticia trascendió cuando padres y representantes buscaban cupos para el próximo año escolar 2025-2026 y la plataforma MySchools no lo permitió.

El argumento de las autoridades educativas, es que el propietario del edificio aumentó de manera considerable el precio de la renta, y si se cruza este costo con el número de niños que asisten a los diferentes programas, no se justifica tal inversión.

Para agravar la crisis, se notificó el cierre de otros tres centros de cuidado infantil en Brooklyn a menos de 24 horas antes de que se publicaran las solicitudes para el próximo otoño: Grand St. Settlement (319 Stanhope St.), Friends of Crown Heights (1435 Prospect Pl.) y Fort Greene Council (972 Fulton St.).

Este martes trascendió además que la guardería y escuela infantil ‘All My Children en Jamaica’, Queens, también cerrará sus puertas a fines de este año.

Sin embargo, la directora de ‘Nuestros Niños’, Ingrid Matías Chungata, niega categóricamente que existan aulas vacías y una disminución en la matrícula, en el único centro escolar bilingüe, que presta servicio a las comunidades latinas, en un vecindario en donde los altos precios de la renta habitacional, siguen expulsando a la clase trabajadora.

“Aquí cualquiera puede venir a este centro y puede ratificar que está a capacidad plena en 2-K, 3-K. Solo hay siete cupos disponibles en 4-K. Esto más que un centro infantil, es un patrimonio de más de 50 años de este vecindario. Tenemos muchas maestras que estudiaron aquí y el mismo presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso, inició sus estudios aquí”, expuso Matías.

El 30 de junio vence el documento de arrendamiento de este edificio, en donde ha funcionado por varias generaciones este centro de apoyo infantil. La Ciudad informó que no renovará el contrato. (Foto: Fernando Martínez)

“No vamos a flaquear”

Los datos del censo reciente indican una demanda insatisfecha significativa de servicios de cuidado infantil en el área. En el código postal 11211, hubo 182 solicitantes de servicios de 3K el año pasado, mientras que el número de niños de 3 años que califican es tres veces mayor. De manera similar, el número de niños de 4 años que califican supera las inscripciones en 2,5 veces.

El eventual cierre de esta escuela no solo pone en peligro los servicios de cuidado de bebés que ofrece ‘Nuestros Niños’ en Brooklyn, sino la preparación de alimentos culturalmente adaptados a las necesidades de 288 niños.

De hecho, las comidas caseras las preparan las abuelas del vecindario y están adaptadas a las necesidades dietéticas de cada niño.

El servicio de guardería es también una opción asequible, poco común, en una localidad que se está volviendo cada vez más inasequible.

“La comunidad de Los Sures no va a flaquear y va a defender este espacio. Esto significa además que 44 trabajadores perderían su empleo, de las cuales 42 son mujeres de color. Muchas de ellas están capacitadas para trabajar por un mejor salario. Prefieren estar aquí, porque le encanta nuestra visión y misión educativa, la cual cumple con los patrones del DOE, pero con valores latinos”, refirió Matías, quien comenta que llegó a Los Sures en 1982 desde República Dominicana.

Este viernes será la primera de varias acciones de la comunidad y líderes electos para oponerse al cierre de ‘Nuestros Niños’. (Foto: Fernando Martínez)

DOE: Tendrán opciones

Portavoces del DOE dijeron que las familias afectadas por el cierre, tendrán opciones de calidad en esa localidad. Entretanto, el alcalde Eric Adams ha indicado que está disponible para analizar en detalle en los próximos días, lo que realmente pasa en cada centro.

En un comunicado dirigido a El Diario, portavoces del DOE defendieron su postura al exponer que “cerrar un programa no es una decisión que esta administración tome a la ligera. Y es nuestra responsabilidad hacia nuestras familias y nuestros proveedores, asegurarnos de que nuestros estudiantes más jóvenes estén en programas que sean sostenibles”.

La agencia municipal defiende su gestión bajo el argumento que utiliza datos para determinar dónde abrir y cerrar cupos, para que poder reasignar el dinero de los contribuyentes en los vecindarios con mayor necesidad.

“Para las familias que se ven afectadas, tengan en cuenta que estos cambios no son inmediatos, tenemos cupos disponibles en programas cercanos y trabajaremos con ellos de forma individual para encontrar la ubicación adecuada para sus hijos”, remató la fuente.

En cuanto a los antecedentes, la autoridad educativa sostiene que los programas que se ven afectados por estas terminaciones de los contratos de alquiler, han demostrado una baja inscripción durante los últimos años y se encuentran en comunidades con muchas plazas de primera infancia abiertas y sin uso.

Muchos de estos contratos de alquiler son por veinte años, no tienen una cláusula de rescisión anticipada y piden 1 millón de dólares por año en alquiler.



Golpe a Brooklyn

Al unísono, la principal queja de los voceros de estos centros de cuidado infantil, es que el DOE nunca les solicitó un informe claro de su matrícula y mucho menos proyecciones de las inscripciones en los próximos periodos escolares.

Esta decisión, agravada por alquileres que se dispararon y la falta de comunicación oportuna del DOE, supone un golpe devastador para las familias, el personal y la comunidad en general del norte y centro de Brooklyn.

La inscripción y la colocación de niños en estas unidades de educación inicial, están controladas por la Ciudad. Al menos dos de estos sitios, han confirmado una inscripción y listas de espera superiores al 75%. Todos estos cierres afectarán a más de 250 niños y a más de 90 miembros del personal, la mayoría de los cuales son mujeres.

En este sentido, el director ejecutivo de Grand Street Settlement, Robert Cordero, aclaró que la Ciudad tenía números equivocados, pues en el centro que dirige no solo estaba a 100% de su capacidad, sino que tenía una lista de espera para nuevos niños.

“Estos centros son piedras angulares de sus comunidades: brindan atención a nuestros residentes más jóvenes de Brooklyn, empleos para nuestros vecinos y apoyo a padres trabajadores. El fracaso de la Ciudad de comunicar y planificar de manera proactiva estos cierres es una abdicación de la responsabilidad, y serán las familias las que tendrán que recoger los pedazos”, dijo el presidente del distrito de Brooklyn, Antonio Reynoso, exalumno de ‘Nuestros Niños’.

“Tormenta perfecta”

Otro aspecto que destacan los defensores de estas centros en un comunicado, es que los anuncios de cierres se deben a una “tormenta perfecta” de alquileres que se han disparado y un sistema de informes muy complicado, que reporta una matrícula inferior, a la que los proveedores han estado ingresando al sistema.

Para varios líderes electos del Concejo, esta decisión pone de relieve una flagrante contradicción entre las promesas del alcalde Adams, de ampliar el acceso a los servicios de cuidado infantil y la realidad de las acciones de su administración, que ha recortado más de 300 millones de dólares de los presupuestos de cuidado infantil, desde que asumió el cargo.

En este sentido, la concejal Jennifer Gutiérrez recordó que ‘Nuestros Niños’ pudo sobrevivir a la crisis fiscal de la década de 1970, pero “no puede sobrevivir al Departamento de Educación de Eric Adams”.

Asimismo, la congresista Nydia Velázquez criticó que la “ciudad más rica del mundo” no esté priorizando la educación de la primera infancia, como una acción esencial para romper el ciclo de pobreza y fomentar la estabilidad económica a largo plazo: “la decisión de cerrar ‘Nuestros Niños’ y otros centros se opone directamente a ese objetivo.

La directiva de ‘Nuestros Niños’ refiere que se trata de un patrimonio de las familias hispanas en Los Sures, Brooklyn. (Foto: Fernando Martínez) Crédito: Impremedia

Habla un familiar afectado

La dominicana Pierina Feliz, tía de un niño de 4-K, que asiste a uno de los centros que podría cerrar sus puertas para siempre en Brooklyn, calificó como “absurdo y ridículo” que mientras las autoridades de Nueva York mantienen por años a familias recién llegadas en hoteles de lujo, con todas las comidas, están cerrando centros de atención infantil.

“Financiar la renta de un edificio en donde se está cuidando y educando el futuro de esta ciudad sí resulta complicado para el presupuesto. Pero para pagar yo no sé cuántos hoteles para migrantes, no hay queja. Eso es algo que se debe analizar bien. Porque no se escucha nada normal”, adujo Pierina.

Protesta este viernes:

La comunidad escolar de ‘Nuestros Niños’ llevará a cabo una manifestación y una conferencia de prensa afuera de su sede en Williamsburg a las 10:30 a. m. de este viernes 24 de enero. A medida que su contrato de arrendamiento se acerca al final de su plazo el 30 de junio, la guardería también está liderando una campaña de divulgación, alentando a las familias y residentes locales a comunicarse con sus funcionarios locales.

