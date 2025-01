Marine boricua de NY que bailó con J.D. Vance en evento inaugural intercambió broma con vicepresidente

Lexus Martínez, la marine de origen boricua nacida en Nueva York que fue seleccionada para bailar con el vicepresidente J.D. Vance en uno de los eventos inaugurales de la presidencia de Donald Trump, describió como surreal el encuentro.

“Fue como una cosa de momento de suerte”, declaró la joven de 27 años en entrevista con el New York Post ayer.

La sargento de personal labora en Washington D.C. como especialista de servicio de comida del Programa de Ayudante Alistado del Cuerpo de Marines.

Este programa organiza y atiende eventos privados para generales de alto rango.

Como parte de la actividad inaugural presidencial, cada división de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos envía un miembro para el Baile del Comandante en Jefe (Commander in Chief Ball) en el que también participan la primera y segunda dama, Melania Trump y Usha Vance, respectivamente.

La actividad este año se realizó la noche del lunes en Walter E. Washington Convention Center.

“El presidente Trump y el vicepresidente J.D. Vance caminaron y ellos querían estrechar nuestras manos, agradecernos por nuestro servicios y reconocer facialmente con quién estaban bailando” describió Martínez sobre el intercambio.

La militar relató que el vicepresidente le hizo una broma muy cómica con la que rompió el hielo.

“Él dijo, ‘bueno, espero que no me pises los pies’. Y yo dije, ‘bueno, espero que me enseñes a bailar aquí arriba’”, contó. Luego intercambiaron una carcajada.

“Me hizo sentir más relajada”, se sinceró Martinez. “El sigue teniendo el humor de los Infantes de Marina”, añadió.

Lexus Martínez, de origen boricua, lleva 9 años en la Infantería de Marina de Estados Unidos. Foto: cortesía

Durante el baile, también conversaron sobre el tiempo de la joven lleva en la Marina y dónde la habían ubicado durante sus 9 años de carrera.

“El me estuvo reconociendo como marine y bromeando conmigo en esa dirección. Se sintió bien simplemente ser yo misma, porque en la Infantería de Marina todos somos familia no importa qué. Tú eres un marine 24/7”, resaltó la entrevistada.

“Yo estaba hablando con alguien en la hermandad como si ya fuéramos familia. Simplemente, se sintió todo muy natural”, continuó.

Martínez llegó a la capital federal en abril pasado luego de servir tres años como reclutadora en Smithtown, Nueva York. Cuando supo que su unidad debía escoger a un marine para bailar con el vicepresidente, decidió aplicar para ser la representante.

La joven, nacida en Brooklyn, se enteró de la selección una semana después o el viernes antes de los eventos de inauguración del gobierno encabezado por Trump y Vance.

El domingo antes de la investidura Martínez y otros militares ensayaron el baile sin los funcionarios.

La boricua relató que su madre, su hermana y sus dos hermanos en Nueva York estaban muy orgullosas de ella.

“Mi teléfono estaba explotando al segundo que me subí (a la tarima)”, reveló.

La joven que dijo que tiene familia por todos lados y que recibió muchas llamadas y mensajes de parientes y amigos para felicitarla.

“Realmente unió mucho a mi familia”, resaltó.

Vance sirvió en la Infantería de Matina entre el 2003 y 2007 como corresponsal de combate. Antes de finalizar su servicio, visitó Irak. Por medio de GI Bill estudió Ciencias Políticas y Filosofía en Ohio State University. GI Bill es un programa que ayuda a veteranos y sus familias a pagar por educación universitaria y entrenamiento laboral. Vance es el primer vicepresidente de EE.UU. con historial en la Infantería de Marina.

Sigue leyendo:

Vicepresidente de China se reunió con Elon Musk para hablar de comercio y economía

Marco Rubio juramenta como nuevo secretario de Estado tras ser el primer confirmado por el Senado

Punto por punto: ¿cuál es el alcance de las órdenes ejecutivas firmadas por Trump en el inicio de su mandato?