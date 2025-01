SZA será la invitada del show de Kendrick Lamar en el Super Bowl 2025

Solána Imani Rowe, ​​conocida como SZA, estará junto a Kendrick Lamar en el Super Bowl 2025, de acuerdo con la información que anunció este jueves Apple Music.

A través de un video compartido en redes sociales, indicaron que la artista estadounidense formará parte del show que el rapero dará en el Caesars Superdome de Nueva Orleans el 9 de febrero.

“Sabes que este campo es mucho más grande de lo que la gente piensa, así que eso es una obligación”, comenta el famoso en la llamada telefónica que hace.

Luego de esto, revela que no estarán solo en el show: “Exactamente. No, he estado pensando en un artista invitado”.

Al terminar la frase, aparece SZA, quien le echa un Gatorade azul a Kendrick Lamar.

¿Qué se sabe del show del Super Bowl 2025?

En septiembre de 2024, Apple Music, quien patrocina este evento, compartió la noticia de que Kendrick Lamar formará parte del espectáculo central del mayor evento deportivo en los Estados Unidos.

El anuncio emocionó a los fanáticos del artista, quienes lo verán por segunda vez en algún evento de la NFL, pues en el 2022 participó en el espectáculo de hip-hop de la costa oeste de Dr. Dre.

En ese momento, el rapero se mostró orgulloso de mostrar su trabajo en tarima y por eso indicó: “El rap sigue siendo el género más impactante hasta la fecha”.

Además de esto, comentó: “Y estaré allí para recordarle al mundo por qué. Tienen al indicado”.

La productora Roc Nation, liderada por Jay Z, es una de las involucradas en el evento y por ende, su dueño ha alabado el talento de Kendrick Lamar.

“Es verdaderamente un artista y un intérprete único en su generación”, dijo Jay-Z en un comunicado.

También destacó: “Su profundo amor por el hip-hop y la cultura informa su visión artística. Tiene una capacidad inigualable para definir e influir en la cultura globalmente. El trabajo de Kendrick trasciende la música, y su impacto se sentirá durante años venideros”.

Sigue leyendo: