Julio César Chávez manda dura advertencia al Chino Rodríguez

El legendario boxeador mexicano y múltiple campeón mundial, Julio César Chávez, le lanzó un duro mensaje a Misael ‘Chino’ Rodríguez al pedirle que se “deje de pendejad*s” por la polémica que se registró el pasado mes de octubre por el combate contra su hijo Omar Chávez; además aseguró que no tendrá ninguna posibilidad de quedarse con la victoria en el combate de este sábado 25 de enero.

El peleador realizó estas declaraciones durante la conferencia de prensa previo al combate que tendrán ambos pugilistas y donde esperan poder quedarse con la victoria; Omar por seguir en su camino al éxito y Haney para poder recuperarse de la derrota que sufrió ante Ryan García en abril de 2024.

“Yo digo que va a ser una gran pelea, pero definitivamente, con todo el respeto que se merece el Chino, yo creo que la verdad debe dejarse de pendejad*s en el buen sentido de la palabra. Los peleadores dan el peso y a Omar no le importa que el Chino se suba lo que se tiene que subir porque él se tiene que hidratar, tiene que comer, y al igual que mi hijo él da el peso y tiene que comer e hidratarse”, expresó.

Recordemos que el combate entre ambos jugadores se canceló el pasado 4 de octubre cuando cumplieron en la báculo; sin embargo la Comisión de Boxeo de la Ciudad de México obligó a los dos a pesarse en la sede de la función horas antes de subir al ring y en esta se demostró que Omar había pasado el peso indicado, por lo que su rival se negó a pelear.

“Se da el peso y el peleador puede comer lo que le da su chingad* gana, puede hidratarse, por qué el otro peleador le va a poner condiciones, ¿por qué?. Son peleadores, son hombres, arriba del ring se sube a pelear y el peso es un día antes, se da el peso y ya qué te importa a ti lo que el peleador coma o no, o no se hidrate o no, por qué le vas a poner una condición (Misael), quién eres tú o quién es Omar para decirle al Chino ‘no te subas más de 5 libras’”, manifestó Julio con respecto a esta problemática.

Falta de profesionalismo

Julio César Chávez aseguró que la decisión de no pelear por parte del Chino Rodríguez se trató simplemente de una falta de profesionalismo de su parte y del equipo que lo representa, por lo que está confiado del triunfo de Omar.

“A mi en lo particular el Chino siempre me ha caído bien, yo la conozco desde muy joven, desde que empezó su carrera y siempre ha habido un gran respeto de él hacia mí y se lo agradezco. Pero lo que sí, con todo respeto, no estoy de acuerdo, es como si él fuera el importante, el peleador como se dice ‘yo mando aquí, tú te pesas y tienes que pesar tanto si no no peleo’ y deja tirada la pelea, eso no es profesionalismo, eso no es ser peleador, entonces para qué te subes a un ring”, dijo.

Advertencia

Para finalizar, la leyenda del pugilismo mexicano decidió enviarle una advertencia al Chino Rodríguez para este enfrentamiento y reconoció que será una de las peleas más llamativas de este año por el protagonismo que tendrá su hijo.

“Sinceramente va a ser una muy buena pelea, espero que así como están hablando los dos el día de la pelea sea una gran pelea, yo estoy confiado, seguro de que va a ser una muy buena pelea, una pelea dura para los dos pero definitivamente con todo respeto Chino, se me hace que te vamos a chingar”, resaltó.

“Y si ganas te voy a felicitar, este deporte se gana y se pierde y la verdad terminando la pelea dense un abrazo, un saludo, porque este es un deporte donde se sube uno al ring y no sabe uno si va a bajar vivo o muerto porque así es el boxeo, pero esperemos que los dos brinden una gran pelea y los dos bajen caminando”, concluyó Chávez.

