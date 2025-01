Martha Higareda critica a las aseguradoras de Los Ángeles

Martha Higareda asegura que ha llegado a pensar que los incendios en Los Ángeles han sido provocados. Durante el episodio más reciente de “De Todo Un Mucho”, el podcast que comparte con Yordi Rosado, la actriz aseguró que no encuentra lógico el que las aseguradoras hayan decidido eliminar las pólizas contra incendios semanas antes de la tragedia como si ya se supiera que ocurriría algo.

Durante dicho podcast, según Mezcal TV, la actriz mexicana dijo: “Más de 75 mil pólizas fueron canceladas, coincidencia o no, en los lugares donde nunca han ocurrido incendios y donde no tendría que haberse retirado para nada los seguros. O sea, se me hace algo rarísimo. Está súper fuerte”.

Por otro lado la investigadora del programa “¿Quién Es La Máscara?” reveló que hace unos días se espantó mucho, pues fue testigo de cómo el fuego consumía unas colinas que quedan al pie de donde ella vive, por lo que decidió tomar sus pertenencias más importantes y a sus mascotas y evacuar su hogar.

Vale recordar que los fans de la actriz saben que en dicho podcast con Yordi, ella aborda diversidad de temas, y en ocasiones caen de temáticas sobre fenómenos o hechos paranormales.

En una ocasión contó lo siguiente: “Dejé los audífonos en el escritorio, me fui al baño y cuando regresé ya no estaban. El vaso de agua, que todas las mañanas lo pongo aquí en una mesita cuando empezamos a grabar, se había caído y estaba totalmente roto. ¿Quién no quería que grabáramos este capítulo sobre lo paranormal? ¿Qué pasó?”, dijo Martha.

