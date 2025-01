Óscar de la Hoya reaparece con una crítica contra el padre de Devin Haney 

El icónico campeón mundial y promotor de boxeo, Óscar de la Hoya, realizó unas fuertes críticas contra el peleador Devin Haney y su padre Bill Haney debido a la ferviente búsqueda de estas figuras para poder llegar a un acuerdo contra Ryan García y así poder cumplir con su revancha luego de la derrota que sufrieron en abril de 2024 ante el mexicoamericano.

Estas declaraciones las realizó durante unas declaraciones en su segmento Clapback Thursday publicado en redes sociales, donde destacó que es fundamental que el estadounidense tome el control de su carrera profesional y debe de estar siendo perjudicado por su propio padre.

“Este Clapback está dedicado al peor mánager en la historia del boxeo: Bill Haney. Quiero empezar diciendo que siento lástima por Devin Haney. Casi nunca lo escuchamos hablar porque su papá hace todo el ruido, y eso le ha costado perder los doce fans que solía tener. Claro, Devin tuvo una mala derrota este año, pero no debió ser el fin de su carrera. Todo pudo haberse arreglado fácilmente si no fuera por su padre y mánager, Bill, quien convirtió todo en una situación más tóxica que Chernobyl. Nunca había visto una carrera destruida de esta manera en mi vida”, expresó.

De la Hoya también criticó la reacción de Bill Haney luego de la derrota de su hijo ante Ryan García y destacó que es fundamental trabajar en mejorar sus capacidades físicas para poder tener un mejor rendimiento en el cuadrilátero en vez de estar enfocándose en otras circunstancias sin importancia para Devin.

“Todo lo que Devin tenía que hacer después de perder contra Ryan era decir: ‘Me ganó, no pude bloquear su gancho izquierdo‘, y luego regresar al gimnasio. Pero en lugar de enfocarse en una pelea de regreso para 2024 y enseñar a su hijo a bloquear ese gancho, Bill pensó que era mejor idea demandar a Ryan García por agresión y angustia emocional, demandar a Golden Boy, demandar a la Comisión Atlética del Estado de Nueva York para quitar esa derrota del récord de Devin, pelear contra un civil en la feria estatal de Orange County, tomarse el resto del año libre y hacer tantos enemigos como fuera posible, cimentando su legado como el llorón más grande en la historia del boxeo”, resaltó.

“Ahora, eso nos trae al presente. Devin y Bill estuvieron en Londres la semana pasada, rogándole a Turki (Al-Alshikh) por un cheque porque no tienen otra opción. El único valor que tiene Devin en este deporte es pelear contra Ryan García otra vez. Así que, Bill, siendo el proxeneta que es, volvió a enviar a su hijo a buscar al peleador que lo venció tan mal que tuvieron que demandarlo por agresión. No me puedo inventar esto, amigos. La revancha está programada para octubre, pero con una condición: los Haney deben retirar su demanda contra Ryan y Golden Boy. Por supuesto, están dispuestos a hacerlo porque no tenían caso alguno”, agregó.

Descarta la revancha

Para finalizar el dueño de Golden Boy Promotions aseguró que resultaría una decisión bastante arriesgada la de aceptar la revancha contra Ryan García; sostuvo que el resultado podría ser el mismo al registrado en el combate celebrado hace casi un año.

“Tomar la revancha es un movimiento bastante arriesgado. Si Devin pierde contra Ryan García otra vez, podemos despedirnos de los Haney. Y para llegar siquiera a esa pelea, Devin primero tiene que superar a un rival duro y hambriento como José Ramírez en mayo. Cuidado, José. Si le pegas muy fuerte, podría demandarte a ti también”, concluyó.

