Columna de María Marín: ¿Son las mujeres masoquistas?

Una vez participé en un seminario para mujeres conducido por una experta en relaciones amorosas. Luego de saludar al grupo de más de 150 participantes, la primera pregunta que hizo fue: “aquella que le guste un hombre que la maltrate, que levante la mano”.

Todas quedamos sorprendidas y nos miramos una a otras con cara de desconcierto hasta que la sicóloga dijo jocosamente: “uf!! qué bueno que nadie levantó la mano”, y todas nos echamos a reír.

Obviamente fue una pregunta capciosa, pues a ninguna mujer le gustan los insultos, los golpes, la frialdad, y mucho menos la traición. Pero la realidad es que muchas mujeres no se enamoran de quien las trata como una princesa y nunca jugaría con sus sentimientos, sino que se obsesionan con un idiota que las hace sufrir y les parte el corazón. Por eso, muchos hombres dicen: “las mujeres son masoquistas, cuando las tratas bien te desprecian y cuando la tratas mal se enamoran”

¡Eso es mentira! A toda mujer le fascina que la traten como una reina. No hay mujeres masoquistas, lo que si hay son mujeres de baja autoestima. Si una mujer es insegura y piensa que no tiene mucho que ofrecer, creerá que no puede conseguir a un gran hombre y, por eso permite en su vida alguien que le hable despectivamente, la humille o la quiera controlar. En otras palabras, una mujer que no se valora se conforma con un imbécil que la maltrata.

Si estás en una relación en la que cualquier pensaría que eres masoquista, es hora de valorarte y creer en ti. Tu suerte en el amor dependerá de la opinión que tengas de ti misma. Si opinas que eres una mujer débil e insegura seguramente atraerás a un hombre que quiera dominarte y humillarte, pero si crees que eres un mujer divertida e inteligente, atraerás a un hombre que quiera respetarte.

En fin, como dice mi refrán: “Dime de tu nivel de autoestima y te diré quién te pretende”

