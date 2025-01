Yany Prado nos habla de Yadira Castro, la mejor amiga de Gloria en “La Jefa”

Conversamos con Yany Prado Torres, una joven actriz que nació en la Habana, Cuba hace 34 años. En el mundo hispano, el público la conoció por darle vida a Génesis en “La doble vida de Estela Carrillo“. Previo a conversar con Yany, logramos captarla en una escena de la telenovela “La Jefa”, que Telemundo estrenará en el mes de febrero, una historia en donde ella será Yadira Castro; y desde el momento en el que la cámara la captó, literalmente ésta no se pudo desprender.

Yany tiene una personalidad divertida, es sonriente y alegre. Disfruta de su trabajo, aún y cuando lleve horas grabando escenas. Durante su encuentro con nosotros, Yany habló de lo mucho que le ha gustado darle vida a Yadira, una mujer de orígenes humilde y que forma parte de un entorno sumamente complicado. Es además la mejor amiga de la protagonista de esta historia, Gloria, personaje que encarnará Fabiola Guajardo.

Sobre su papel dice: “El personaje tiene ese misterio de lo mucho que ha vivido… por eso el público va a conectar”. Yadira de Yani tiene la lealtad y la vivacidad, “ella es esa amiga que todos deseamos tener”, explica. “Tiene esas ganas de hacer familia, pese a estar un poco rota”, afirma.

Sobre el cariño y el respeto del público, del cual goza desde hace muchos años debido a su trayectoria, revela que se ha transformado en su motor, porque “me lo merezco”, dice con agradecimiento y orgullo. “Porque nada me lo han regalado“. “Pero hay una parte de mí, que cuando me dicen que lo merezco siempre lo quiero compartir”, afirma. Yany es solidaria hasta con su energía y todo es gracias a su niñez en su natal Cuba.

“En Cuba eramos muy así, porque teníamos tan poco pues compartíamos. Desde pequeña tengo ese ejemplo en casa y creo que es bonito de mí, por eso no lo quiero cambiar nunca”, asegura con una gran sonrisa.

Para finalizar esta entrevista, abrazamos a la pequeña Yany en Cuba, haciéndole sentir que todo lo que la mujer de hoy en día ha hecho ha valido la pena eternamente. “Vale la pena cada día, cada tropiezo, porque me hace ser quién soy”, dice con lágrimas en los ojos.

