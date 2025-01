Martín Anselmi ataca a Cruz Azul en su presentación con Porto

Después de una polémica que duró varios días, Martín Anselmi fue finalmente anunciado como nuevo entrenador del Porto. Fue a través de las sociales la vía por la que el club informó sobre la contratación del DT argentino.

En su discurso de presentación este lunes desde el Estadio Do Dragao, Anselmi rompió el silencio sobre toda la polémica y atacó directamente a su exequipo. El entrenador de 39 años acusó a Cruz Azul de haber mentido y difamado en los medios de comunicación.

El presidente del FC Porto, André Villas Boas (i), presenta a Martin Anselmi como nuevo entrenador del FC Porto durante la ceremonia de presentación en el museo del club en Oporto, Portugal, hoy 27 de enero de 2025. EFE/ EPA/FERNANDO TERCIOPELO

Anselmi también aseguró que la negociación con Porto siempre fue conocida de primera mano por Cruz Azul. Según el argentino, una vez cerrado el acuerdo con los portugueses, decidieron echarse atrás y negarle la salida.

“Nada de lo que se ha dicho en estos días refleja la verdad, no compren lo que les están vendiendo, saben cómo operan y lo conocen mejor que yo. Tomé una decisión la cual consideré la mejor para mí y para mi crecimiento profesional. La asumo y me hago cargo, fui yo quien la tomó, pero lo hice de frente con total transparencia hacia el club y hacia sus dirigentes sin vueltas”, inició.

“Me hicieron una promesa en la que me dejarían salir. Negociaron, llegaron a un acuerdo y aceptaron una propuesta del Club Fútbol Porto. Sin embargo, cuando todo estaba listo para su formalización, cambiaron las reglas del juego, me difama y me ensuciaron a través de los medios de comunicación”, explicó.

Incluso Anselmi reveló que hizo una solicitud a la dirigencia de la ‘Máquina Cementera’ para organizar una rueda de prensa que sirviera como despedida, pero no se le permitió.

Asimismo, el sudamericano detalló que inicialmente su familia se iba a quedar en México, pero la situación se tornó tan tensa que tuvieron que cambiar de planes.

“Cruz Azul sabe que solicité una conferencia de prensa para despedirme de los hinchas en México, en el mismo lugar donde todo comenzó, no fue concedido. La situación se volvió insostenible tanto para mí como para mi familia, que si bien iban a continuar su vida en México, tuvieron que salir de manera repentina”, precisó.

Aquí las palabras completas de Martín Anselmi

Una mentada de madre dolía menos .



Mira que hablarnos a mas de 5 mil kilómetros de distancia pic.twitter.com/4pnzP9eJz0 — 𝕏 El Rod ☀️🚂⚽𝕏 (@Rod_lopez) January 27, 2025

Anselmi, el segundo entrenador más joven de la Conmebol y se convirtió este lunes en el quinto entrenador argentino en la historia del FC Porto. El estratega viene de ganar la Copa Sudamericana con Independiente del Valle en Ecuador.

Posteriormente, firmó con Cruz Azul, donde desplegó un fútbol llamativo, estético y con resultados positivos. Al conjunto azul lo llevó a la final del fútbol mexicano, aunque no pudieron ganarla.

Anselmi debutará este jueves 30 de enero cuando el Porto se vea con el Maccabi Tel-Aviv en la UEFA Europa League.



