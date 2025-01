Joya argentina del Inter Miami defendió a Messi de polémica con mexicanos: “El único país que no disfruta verlo jugar”

Tras la polémica de Lionel Messi con fans mexicanos por una celebración burlesca y provocadora, al argentino le han llovido defensores. Uno de ellos fue su compatriota y compañero en el Inter Miami, Federico Redondo.

El mediocampista, hijo de la leyenda Fernando Redondo, declaró a los medios que México era el único país que no disfrutaba del fútbol de Messi.

“Creo que, en toda América Latina, quizás por rencor o por otra cosa, México es el único país que no disfruta de ver a Leo Messi”, dijo.

Posteriormente, Redondo aseguró sutilmente que enfrentar a equipos mexicanos o la selección suele ser hostil debido al recibimiento de sus fans.

“Enfrentarse a equipos de México siempre ha sido distinto de jugar en otros países de la región (…) creo que Perú va a disfrutar de la fiesta y lo lindo que es verlo”, afirmó.

Federico Redondo tira otro dardo hacia 🇲🇽:



“Creo que en toda America Latina quizas por rencor u otra cosa, el unico país que no disfruta de verlo a Leo (#Messi𓃵) es Mexico.



“Creo que Peru 🇵🇪 va a disfrutar de la fiesta y lo lindo que es ver el mejor del mundo.”#InterMiamiCF pic.twitter.com/SKQsj6q3Wx — Franco Panizo (@FrancoPanizo) January 27, 2025

Defensores de Messi

Redondo no ha sido el único en defender a Messi en medio de la polémica. Hace una semana el entrenador Javier Mascherano salió al paso y también apuntó contra la fanaticada azteca.

“No lo he hablado con Leo, tampoco le he dado demasiada importancia. Creo que tenemos temas más importantes para ocuparnos. Sí, me ha tocado jugar contra equipos mexicanos y selección mexicana. Sabemos que suelen ser hostiles con nosotros los argentinos, y después del Mundial esa herida todavía está abierta”, declaró.

Por su parte, el defensor mexicano de Club América, Israel Reyes, justificó la celebración de Messi en una entrevista para ESPN.

“Para mí, creo que es algo que cae dentro del campo, por lo pasional que es el futbol, por lo pasional que te puede llevar a calentar, cualquiera puede hacer esto, para mí es así”, opinó.

“Al fin de cuentas creo que todos lo hemos hecho con algún aficionado, te has calentado y sale también en el partido, queda ahí como veo el futbol”, añadió.

El gesto de Messi que enfureció a México

En el Allegiant Stadium de Las Vegas, Inter Miami ganó 3-2 en penales a Club América en partido amistoso. Los mexicanos empezaron ganando y Messi fue objeto de incordio por parte de los fans azulcremas.

El ocho veces Balón de Oro empató las acciones gracias a una asistencia de Luis Suárez por una jugada colectiva que inició Jordi Alba. Fue en el festejo donde se desató toda la polémica.

El argentino nada más marcar, se dirigió a la tribuna, levantó sus brazos, comenzó a señalarse su nombre en el jersey y gesticuló e hizo referencia a los tres mundiales que la albiceleste ganó.

Básicamente, el gesto de Messi podría traducirse en “¿Yo tengo tres, y ustedes?”. Ante el gesto, los fans respondieron con más insultos, silbidos y cánticos burlones.



