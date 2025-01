Todavía hay tiempo para obtener un seguro de salud a través de NY State of Health

El Período de Inscripción Abierta termina el 31 de enero de este 2025, así que todavía puede inscribirse en un plan de salud asequible.

Y puede hacerlo a través de NY State of Health, el Mercado oficial de planes de salud del estado, que ofrece una ventanilla única para comprar un plan de salud subsidiado y no subsidiado.

Usted puede inscribirse en un Qualified Health Plan durante el período anual de inscripción abierta, que finaliza el 31 de enero de 2025. Después de esta fecha, tendrá que esperar hasta noviembre de 2025 para inscribirse en un Qualified Health Plan, a menos que tenga un evento de vida calificado que le permita inscribirse durante un período de inscripción especial.

Los consumidores que se inscriban entre el 16 de enero y el 31 de enero del 2025, tendrán una fecha de inicio de cobertura el 1 de marzo del 2025.

Tenga en cuenta que la inscripción está abierta todo el año si usted es elegible para Medicaid, Child Health Plus o Essential Plan.

Los ahorros de costos recientemente aprobados para 2025 hacen que el acceso a la atención sea aún más asequible, lo que rebaja aún más los gastos de bolsillo para los inscritos en el Plan Plata con ingresos entre el 250% y el 400% del nivel federal de pobreza. Las reducciones de costos compartidos están disponibles para el Essential Plan y los Qualified Health Plans. Además, los créditos fiscales federales mejorados siguen vigentes en el 2025 para que la cobertura sea más asequible para los inscritos en el Qualified Health Plan. Esto significa que más neoyorquinos califican para recibir asistencia financiera para ayudar con las primas mensuales, incluso si no calificaban antes.

NY State of Health tiene miles de asistentes de inscripción certificados disponibles de forma gratuita, en su idioma preferido, para ayudarlo a encontrar el plan de salud que responda a sus necesidades.

Los asistentes están disponibles en todo el estado de Nueva York y trabajan en horarios flexibles. Puede encontrar uno cerca de usted a través del botón “Ayuda local” en la página principal de nuestro sitio web: nystateofhealth.ny.gov.

Los asistentes de inscripción lo guiarán a través del proceso de inscripción, le informarán si todavía es elegible para los programas en los que actualmente está inscrito, lo ayudarán a entender sus opciones al inscribirse en un nuevo plan si es necesario y determinarán la asistencia financiera disponible para reducir sus costos.

La asistencia personalizada gratuita permite a los clientes entender sus opciones de seguro de salud, comparar planes y tomar la mejor decisión para protegerse ellos y a sus familias con atención médica asequible.

Toda la información es confidencial. Lo que usted le diga a NY State of Health y a sus asistentes es privado. Los datos que usted proporcione para renovar o inscribirse en un plan de salud no se compartirán con nadie más y no se utilizarán para ningún otro propósito.

El Centro de Servicio al Cliente de NY State of Health está listo para ayudarlo con 380 representantes bilingües que hablan español.

NY State of Health continúa sus esfuerzos durante este Período de Inscripción Abierta, para llegar a los residentes en todo el estado que no hablan inglés, mediante publicidad en inglés, español y mandarín en múltiples plataformas que incluyen herramientas digitales, videos, audios e impresos y vallas comunitarias. Además, NY State of Health proporciona materiales educativos para el consumidor en 27 idiomas – disponibles en línea y muchos también en versión impresa.

Hay tres maneras de inscribirse en un plan de seguro de salud a través del Mercado:

Llame para recibir asistencia personalizada. Ud. puede encontrar esta ayuda en info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor.

Llame al Centro de Servicio al Cliente de NY State of Health al 1-855-355-5777.

Puede hacerlo en línea en NYStateOfHealth.ny.gov, y puede usar la función de chat en el sitio web para ayudar a completar su solicitud, disponible durante las horas del centro de servicio al cliente.

Cerca de 6.7 millones de personas -o uno de cada tres neoyorquinos- están inscritos en cobertura médica a través de NY State of Health.

12 aseguradoras ofrecen Qualified Health Plans en 2025.

El NY State of Health ofrece Qualified Health Plans (QHP) en cuatro niveles: platino, oro, plata y bronce. Por lo general, los planes platino tienen las primas más altas y los copagos más bajos.

Todos los planes de NY State of Health incluyen atención preventiva gratuita para chequeos y exámenes de detección anuales.

12 aseguradoras ofrecen el Essential Plan en 2025.

El Essential Plan continuará ofreciendo cobertura sin prima mensual, sin deducible y bajo costo compartido e incluirá beneficios dentales y de la vista para todos los afiliados. Los beneficiarios de DACA ahora son elegibles para el Essential Plan.

Usted puede comparar las opciones de QHP y el Essential Plan para el 2025 en https://info.nystateofhealth.ny.gov/2025plans

No pierda esta oportunidad. ¡Inscríbase hoy!