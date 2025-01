Bob Menéndez es sentenciado a 11 años de cárcel por cargos de corrupción

El exsenador Bob Menéndez que sentenciado este miércoles a 11 años de prisión tras su condena por cargos de corrupción, específicamente al incurrir en abuso de poder de su cargo a cambio de sobornos en forma de lingotes de oro, un vehículo de lujo, entre otros artículos, así como actuar como un agente al servicio de Egipto.

“Ustedes estuvieron en la cima de nuestro sistema político”, declaró el juez Sidney Stein al momento de dictar la sentencia. “En algún momento del camino, se extraviaron”.

Los abogados de Menéndez solicitaron clemencia al tribunal, y sugirieron alternativas a la prisión como el arresto domiciliario o servicio comunitario. Argumentaron que una condena prolongada sería desproporcionada para alguien de su edad y situación personal.

En su defensa, mencionaron que Menéndez está apoyando a su esposa en su lucha contra el cáncer y señalaron que su carrera política ha llegado a un final abrupto: “La sentencia recomendada por la libertad condicional de 12 años de prisión sería draconiana, probablemente una sentencia de cadena perpetua o muerte para alguien de la edad y condición de Bob”.

A pesar del veredicto en su contra, Menéndez ha mantenido su inocencia. Tras haber sido encontrado culpable, declaró: “Nunca he violado mi juramento”, y recalcó que “nunca he sido otra cosa que un patriota de mi país y para mi país. Nunca, jamás, he sido un agente extranjero”.

Menéndez había intentado sin éxito solicitar un nuevo juicio en dos ocasiones antes de la sentencia programada. Además, intentó posponer su condena hasta que se resuelvan los cargos similares contra su esposa, Nadine Menéndez, quien también se declaró no culpable y cuyo juicio está previsto para marzo.

