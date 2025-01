Dueño de Yankees Hal Steinbrenner: “Somos mejores sin Juan Soto”

El dueño de los New York Yankees, Hal Steinbrenner, habló por primera vez en 2025 sobre los planes de la franquicia para la nueva temporada y aseguró que, con las adquisiciones realizadas en la agencia libre, el equipo es mucho mejor que en 2024, incluso tras la salida del dominicano Juan Soto.

En una entrevista con Meredith Marakovits de YES Network, Steinbrenner expresó su satisfacción con la plantilla que han conformado y reafirmó el objetivo de los Yankees de regresar a la Serie Mundial, tras haber caído ante Los Angeles Dodgers en 2024.

“Estamos entusiasmados con los movimientos que hemos hecho””, explicó el dueño de Yankees. “Mucho trabajo duro de diciembre a enero. Algunas personas pueden estar en desacuerdo conmigo, pero algunas personas estarán de acuerdo: creo que tenemos un mejor equipo que el que teníamos hace un año“.

Respecto a Juan Soto, Steinbrenner no ocultó su decepción por no haber logrado retenerlo y admitió que el desenlace de la negociación era incierto hasta el final. Finalmente, el jardinero dominicano firmó con los New York Mets por $765 millones de dólares y un contrato de 15 temporadas.

“No diría que me sorprendió, por cómo fue la agencia libre de Soto, pero no sabía qué esperar. No sabía qué iba a pasar. Juan tiene una gran familia, todos estaban muy involucrados. Había muchas voces diferentes diciéndole cosas al oído, dándole consejos y yo simplemente no lo sabía. No diría que me sorprendió, pero ciertamente me decepcionó”, añadió.

En cuanto a los refuerzos, Steinbrenner destacó especialmente las incorporaciones de Cody Bellinger y Paul Goldschmidt, a quienes considera piezas clave para mitigar la salida de Soto y mantener la ofensiva de los Yankees al más alto nivel.

“Nuestra rotación de abridores es mejor, nuestra defensa es mejor, y Bellinger y Goldschmidt compensarán gran parte de la ofensiva de Juan Soto“, cerró

Los Yankees fueron uno de los equipos que más invirtieron en la agencia libre, reforzando su plantilla con nombres de peso. Además de Bellinger y Goldschmidt, sumaron al cerrador Devin Williams y al abridor Max Fried, con la intención de fortalecer tanto su alineación como su cuerpo de lanzadores.

Sigue leyendo: