Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 30 de enero al 5 de febrero

Fiesta del Año Nuevo Chino en el Lincoln Center

Esta semana arranca el Año de la Serpiente: un año de autodescubrimiento, transformación y celebración de la conexión para todos. Celebre la fecha en el David Geffen Hall de Lincoln Center (10 Lincoln Center Plaza) con una fiesta familiar este sábado 1 de febrero, que incluirá una presentación de danza del león en Josie Robertson Plaza y la Hora de Cuentos con Ashley Chang y Jeffrey Chan de The ABC Digest. Desde actuaciones en vivo hasta deliciosas golosinas y actividades interactivas y divertidas, habrá algo para cada neoyorquino y su familia. Gratis. Desde las 10:00 am hasta las 3:00 pm. Más información: https://www.lincolncenter.org/.

Foto: Sachyn Mital

Sábados gratis en el Museo de Brooklyn

Este sábado 1 de febrero, de 5:00 a 11:00 pm, regresa el programa de entrada gratis del Museo de Brooklyn. First Saturday: Toward Joy celebrara a los artistas negros con raíces en ese condado, desde Bed-Stuy hasta Bayou Country, que han dado forma al arte, la música, el cine y otras expresiones culturales que definen lo que significa ser estadounidense. Este primer sábado también se celebra Toward Joy: New Frameworks for American Art, una reinstalación transformadora de las galerías de arte estadounidenses. Se necesita previa registración, en la página: https://secure.brooklynmuseum.org.

Foto: Kolin Mendez –

“A Night of Drama”, una experiencia teatral única

Sea parte de una noche de caos hilarante y autenticidad con Jack & Zoe Comedy, el dúo cómico compuesto por Jack Grossman y Zoe Wohlfeld, quienes presentan A Night of Drama. Este espectáculo teatral invita al público a dejar atrás las reacciones educadas y los aplausos obligatorios, abrazando respuestas auténticas y viscerales, incluido el lanzamiento de restos de fruta. Desordenado, impredecible y liberador, esta producción rompe con las actuaciones pulidas y llenas de decoro que suelen dominar el teatro moderno. Este sábado 1 de febrero, a las 9:00 pm en The Cobra Club (6 Wykoff Avenue, Bushwick). Para mayores de 21 años. Boletos en Eventbrite.

Foto: Cortesía

Luis Fonsi en el United Palace

Luis Fonsi continúa con la segunda fase de su gira internacional “25 Años Tour”, con la que está celebrando sus 25 años de carrera recorriendo Europa, Estados Unidos y América Latina. Este sábado 1 de febrero, el famoso artista boricua llegará al escenario del United Palace (4140 Broadway) para interpretar las canciones de su nuevo álbum, ‘El Viaje’, aclamado por su concepto original y su fusión de sonidos pop y urbanos, y galardonado con el Latin GRAMMY en 2024. El álbum incluye colaboraciones con estrellas internacionales como Laura Pausini, Carlos Vives, Omar Montes y Jay Wheeler. Clásicos como “Yo no me doy por vencido” y su mayor éxito, “Despacito”, también serán parte del show. A las 8:00 pm. Boletos en https://tickets-center.com.

Foto: Cortesía

Lunar New Year en el Seaport Museum

El South Street Seaport Museum invita a su celebración del Año Nuevo Lunar este sábado 1 de febrero, de 11 am a 5 pm Como parte de la celebración del Año de la Serpiente, disfrute de entrada gratuita al museo y participe en un emocionante día de actividades culturales. Sumérjase en talleres interactivos de caligrafía china y actividades de manualidades inspiradas en la temática marítima para dar la bienvenida al nuevo año, organizadas en colaboración con el New York Chinese Cultural Center y el Seaport. Explore actividades especiales que se llevarán a cabo en el museo durante todo el día. Más detalles en seaportmuseum.org/lunar-new-year.

Foto: Cortesía

Disfrute del Rockefeller Center con rebajas

Durante todo el mes de febrero, el Rockefeller Center ofrecerá a los residentes de NYC y del área tri-estatal una promoción exclusiva en experiencias premium compradas en línea. Los locales podrán disfrutar de impresionantes vistas de 360 grados del horizonte de la ciudad en Top of the Rock, experiencias VIP que los elevarán a casi 900 pies sobre el nivel de la calle en el recién inaugurado Skylift, o patinar en el icónico Rink at Rockefeller Center, presentado por Chase Freedom, todo con un descuento especial. Para aprovechar esta oferta, usa el código NYBOGO2025 al momento de pagar. Para más información y boletos, visite: https://www.rockefellercenter.com.

Foto: Cortesía

Circle Line Sightseeing Cruises al 2X1

Circle Line Sightseeing Cruises, la principal experiencia de tours frente al agua en Nueva York, se une a la NYC Must-See Week, ofreciendo una oportunidad de admirar los lugares más emblemáticos de la ciudad desde su mejor punto de vista: el agua. Hasta el 9 de febrero, los visitantes pueden adquirir boletos 2×1 para estos recorridos guiados, donde podrán contemplar monumentos legendarios como la Estatua de la Libertad, el Empire State Building y el Puente de Brooklyn, mientras disfrutan de vistas panorámicas en la comodidad de espacios con clima controlado. Ya sea una exploración diurna o un crucero romántico al atardecer, cada recorrido promete perspectivas inolvidables del horizonte más famoso del mundo. Los boletos se pueden comprar en nyctourism.com/must-seeweek usando el código MSW25.

Cortesía

Daybreaker le da el cierre al “Dry January”

Daybreaker, una comunidad global que ha redefinido la vida nocturna y el bienestar, organizará su primer evento nocturno este viernes 31 de enero, de 9 pm a 12 am. Una fiesta especial para el gran final de “Dry January”, ideal para quienes buscan una experiencia única en la vida nocturna sobria o simplemente desean disfrutar de una atmósfera subterránea relajada y auténtica. Los asistentes comenzarán la noche relajándose en el sauna y el baño frío del spa Othership, antes de bailar hasta la medianoche en un entorno acogedor, libre de teléfonos celulares y con mucho espacio para la expresión personal y la conexión. Conocidos por sus fiestas de danza al amanecer en lugares emblemáticos alrededor del mundo, como la Casa Blanca, las pirámides de Egipto y el Serengeti, Daybreaker ofrece una experiencia libre de teléfonos y alcohol, combinando música, mindfulness y comunidad. Para más información, visite: https://www.daybreaker.com/event/nyc/

Noche de fajitas en Alta Calidad

Alta Calidad, la popular cantina mexicana en Prospect Heights, llevará a cabo su “Noche de Fajitas” el próximo lunes 3 de febrero. A partir de las 7 p.m., los clientes están invitados a disfrutar de una comida de tres tiempos estilo familiar que incluye toda la sangría tempranillo roja y margaritas de mezcal Pelotón de la Muerte que puedan beber, junto con una ensalada Wedge con crema de queso azul, chorizo y pico de gallo, o un cóctel de camarones con aguacate, rábano sandía y galletas saladas; fajitas de sirloin prime servidas con tortillas hechas a mano, salsa cocida y salsa macha, papas bravas, espinacas a la crema con queso y aros de cebolla con mayonesa de chipotle; y como postre un tiramisú de chile ancho. El costo por persona es de $80. Los boletos se pueden comprar a través de https://resy.com/cities/new-york-ny/venues/alta-calidad

Foto: Cortesía Alta Calidad.

La agenda se publica cada jueves.