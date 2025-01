El estado de EE.UU. donde ya no se venderán billetes de lotería a inmigrantes indocumentados

Desde el 30 de diciembre de 2024, la Comisión de la Lotería de Texas ha implementado una nueva regulación que exige la presentación de una identificación oficial con fotografía para comprar boletos en máquinas expendedoras.

La medida, diseñada para evitar la venta de boletos a menores de edad, también ha generado controversia debido a su impacto en inmigrantes indocumentados y turistas.

Según la Comisión, esta nueva política refuerza las normas sobre la edad mínima para participar en los juegos de azar. Sin embargo, la regulación ha sido criticada por sectores que consideran que podría excluir a ciertos grupos de la población, afectando las ventas y generando un debate sobre discriminación.

¿Por qué Texas ha implementado esta medida con los boletos de lotería?

La Comisión de la Lotería de Texas argumenta que la nueva normativa busca garantizar que solo personas elegibles puedan participar en los juegos de azar, reduciendo el fraude y el acceso de menores. Anteriormente, la verificación de edad dependía de los minoristas, pero con la implementación del escaneo de identificación en las máquinas, el proceso se automatiza y se refuerza el control.

La entidad también ha señalado que los establecimientos que vendan boletos a menores de 18 años pueden enfrentar sanciones, incluyendo multas y la posibilidad de ser acusados de un delito menor de Clase C. No obstante, hasta el momento, no se ha aclarado si habrá excepciones para ciertos documentos o casos especiales.

¿Quiénes son los más afectados con esta restricción de la Lotería de Texas?

Los principales perjudicados por esta nueva regulación son aquellas personas que no cuentan con una identificación oficial reconocida en Texas. Entre ellos se encuentran:

* Inmigrantes indocumentados: Al no poseer documentos oficiales expedidos por el gobierno de EE.UU., no podrán comprar boletos de lotería.

* Turistas y visitantes extranjeros: Algunos documentos emitidos fuera de Texas pueden no ser aceptados si no cumplen con los requisitos técnicos.

* Jugadores ocasionales: Personas que no suelen llevar consigo una identificación podrían verse afectadas al intentar comprar boletos en las máquinas expendedoras.

Desde la implementación de la medida, algunos minoristas han expresado su preocupación sobre el posible impacto negativo en las ventas de boletos de lotería. The Sun reportó que varios establecimientos han notado una reducción en la compra de boletos, aunque aún no se han publicado cifras oficiales.

El sector comercial teme que la exigencia de identificación desaliente a los compradores ocasionales, lo que podría traducirse en pérdidas económicas para los vendedores y una disminución en los ingresos por lotería, que en Texas representan una fuente significativa de financiamiento para programas estatales.

Expertos en derecho han señalado que esta medida podría enfrentar desafíos legales, ya que podría ser interpretada como una restricción discriminatoria. En otros estados, regulaciones similares han sido impugnadas en tribunales debido a su impacto en comunidades vulnerables.

Asimismo, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han manifestado su preocupación, argumentando que la norma excluye injustamente a ciertos grupos sin ofrecer alternativas viables. Hasta el momento, no se ha presentado ninguna demanda formal contra la regulación en Texas, pero el debate sigue creciendo.

La medida ha generado opiniones divididas entre los ciudadanos de Texas. Mientras algunos la apoyan como una forma de evitar el acceso de menores a los juegos de azar, otros consideran que representa una barrera innecesaria para muchos jugadores.

Comparación con otras regulaciones de lotería en EE.UU.

Texas no es el único estado que ha endurecido las regulaciones sobre la venta de boletos de lotería. En Nueva York y California, existen normativas que requieren la presentación de identificación para ciertas compras. Sin embargo, algunos de estos estados permiten el uso de tarjetas emitidas por instituciones financieras o documentos consulares, algo que la nueva medida de Texas no contempla.

La falta de excepciones en Texas hace que su normativa sea una de las más estrictas del país. Esto podría influir en futuras regulaciones en otros estados, especialmente en aquellos donde la lotería representa una parte importante de los ingresos estatales.

Hasta el momento, la Comisión de la Lotería de Texas no ha indicado si planea realizar modificaciones a la normativa. Sin embargo, algunos legisladores estatales han mostrado interés en evaluar el impacto de la medida y considerar posibles ajustes.

The Sun informó que en las próximas semanas podrían llevarse a cabo reuniones públicas para discutir la regulación y su efecto en la comunidad. Dependiendo de la presión social y las repercusiones económicas, podrían introducirse cambios que permitan mayor flexibilidad en la identificación requerida.

