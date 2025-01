Investigan posible saqueo en casa de Silvia Pinal

Durante la última semana se ha hablado sobre el supuesto saqueo a la casa de Silvia Pinal en el Pedregal, Ciudad de México. Alejandra Guzmán, cantante e hija de la fallecida actriz, dijo a un programa de televisión que se han percatado de que hay objetos de valor que faltan en la propiedad.

Hay que recordar que Pinal murió el 28 de noviembre, y semanas después se leyó el testamento. Inicialmente parecía que todo el proceso se llevaría en paz entre todos los integrantes de la familia, incluso se llegó a decir que la familia se había reunido tras la muerte del ícono mexicano.

Guzmán le dijo hace unos días a ‘Ventaneando’: “Estamos haciendo un recuento de todo lo que hay. Ya estuvimos sacando cosas del clóset, pero, híjoles, son rápidos. Ahora estamos armando una carpeta para proceder con la denuncia. Esto no se puede quedar así. Mi mami fue muy clara y dejó todo bien definido. No trabajó toda su vida para que alguien se lo lleve así. Es herencia para las nietas”.

Cada obra de arte y objeto de valor de la propiedad fue asignado en el testamento que dejó Pinal. Incluso, hay que recordar que Efigenia Ramos, quien fue asistente de la actriz durante años, se encargó de hacer un inventario de esos objetos antes de la muerte de Pinal.

No se sabe ni en qué momento ni quién es la persona que está saqueando la propiedad, pero se están haciendo las investigaciones. Aunque una fuente cercana a la familia dijo a la revista ‘TVNotas’: “Entre ellos hay indignación, molestia, tristeza y decepción por la forma de actuar de Luis Enrique”.

Por otro lado, la misma Ramos dio una entrevista al programa de televisión ‘En Casa Con Telemundo’ y dijo que no hay objetos perdidos, incluso dio un recorrido por la propiedad donde Pinal vivió durante cinco décadas.

Sobre la desaparición de obras de arte, Ramos responde: “Sí está todo. De hecho la única que no está es la de Remedios Varo que fue la que se llevaron de la casa. Yo no sé quién, yo no sé cómo. Hay miles de historias, pero bueno, a quien le tocaba esa quedará sin ella”.

En el programa le hablan sobre la implicación de Luis Enrique Guzmán en la desaparición de algunos objetos. “Nunca se había perdido nada aquí, porque mi jefa si dejaba un lápiz aquí, aquí tenía que estar por meses. No podía moverse ese lápiz”.

Sigue leyendo:

• Las cenizas de Silvia Pinal se mantienen en su icónica casa de Ciudad de México

• Luis Enrique Guzmán recuerda cómo eran las fiestas navideñas con sus hermanas

• Michelle Salas, Stephanie Salas y Sylvia Pasquel comparten fotos de su primera Navidad sin Silvia Pinal