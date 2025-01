Lionel Scaloni confirma que Messi “tiene ganas” de jugar el Mundial de 2026

El entrenador de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, dijo este jueves que Lionel Messi “tiene ganas” de jugar el Mundial de 2026, aunque destacó que “tanto él como sus compañeros son conscientes de que queda un tiempo prudencial” hasta esa competición.

“Lo primero que hay que decir es que tanto él como sus compañeros son conscientes de que queda un tiempo prudencial, y las ganas de jugar el Mundial las tiene él y las tienen todos”, señaló Scaloni durante una entrevista con el canal argentino DSports.

“Pero para asegurarlo, después hay que ver cómo pasa el tiempo, ver cómo uno va llegando”, matizó el entrenador, que destacó que el futbolista de 37 años del Inter Miami es consciente de la voluntad del cuerpo técnico de contar con él para la cita mundialista que se disputará entre junio y julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Scaloni se refirió además al recambio en el plantel Albiceleste de cara a ese torneo y dijo que “es un momento también de darle oportunidad a chicos que todavía no han estado”, aunque no dio nombres. “Es verdad que la base está, pero por qué no pensar en algún chico que pueda aportarnos”, añadió, y continuó: “Creemos que es el momento y ya veremos antes de la convocatoria si lo hacemos”.

"ES MOMENTO DE DARLE OPORTUNIDADES A LOS CHICOS QUE TODAVÍA NO HAN ESTADO" 🗣️



▶️ Lionel Scaloni, acerca de la integración de los más jóvenes en la Selección Argentina.



⚽ El técnico Campeón del Mundo y de América nos abrió las puertas de su casa en Mallorca para una entrevista… pic.twitter.com/vvx4sLmLIC — DSPORTS (@DSports) January 30, 2025

Argentina líder de las eliminatorias sudamericanas

Argentina cerró 2024 como líder de las eliminatorias sudamericanas para el próximo Mundial, con 25 puntos tras 12 partidos disputados, y una diferencia de cinco unidades sobre Uruguay, que marcha segundo.

Si bien, a falta de seis partidos, se encuentra ya cerca de sellar su clasificación, el equipo campeón del mundo no mostró su mejor cara en la recta final del año pasado y registró dos triunfos, dos derrotas y un empate en sus últimos cinco encuentros.

Su debut en 2025 está previsto para el próximo 19 de marzo, cuando visite a Uruguay en Montevideo, y tres días después recibirá a Brasil.

Seguir leyendo:

Sancionan al entrenador de Chivas, Óscar García, con tres partidos y multa económica por patada a James Rodríguez

Pedri renueva su contrato con el FC Barcelona hasta 2030: “Lo más bonito que me ha pasado”

James Rodríguez recibe lujosa camioneta tras firmar con el Club León