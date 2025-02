Venezolanos denuncian que ICE entró a su casa a la fuerza en Denver: “Como si fuésemos criminales”

Migrantes venezolanos en Denver, Colorado, denunciaron que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) irrumpieron en su hogar sin previo aviso, usando fuerza excesiva y tratándolos como delincuentes.

Según un reportaje de Telemundo, los agentes derribaron la puerta del apartamento y apuntaron con armas a los ocupantes, entre los que se encontraban menores de edad.

“Tumbaron la puerta. Al momento en que lanzan el artefacto explosivo, yo salgo porque tengo un niño. Y cuando abro la puerta de mi cuarto, la sorpresa es que me tenían apuntado la cabeza como un delincuente”, declaró Leonardo Alvarado a la cadena de noticias.

Su esposa, identificada como Dorexys Rodríguez, relató que los agentes no solo los inmovilizaron, sino que también se llevaron documentos y detuvieron a una mujer a la que brindaban albergue.

“Nos tenían amarrados, nos amarraron como si fuésemos unos criminales”, afirmó la migrante, que mostró cómo estaban en el piso las cerraduras de la puerta y las tiras de plástico con las que presuntamente los oficiales les amarraron los brazos.

Rodríguez también explicó que la mujer detenida tiene un proceso migratorio en curso y dejó a sus dos hijas, quienes quedaron aterradas tras la intervención de ICE.

“Sus dos niñas están súper asustadas, nosotros la ayudábamos a ella. Ella tiene un proceso de inmigración. Vea cómo me dejaron las manos. Si fuésemos delincuentes, ¿usted cree que ellos se iban a ir y nos van a dejar acá? Ellos no nos van a dejar aquí si fuésemos unos delincuentes”, dijo.

Según la información recabada por la cadena de noticias, el operativo formó parte de un despliegue más amplio de ICE y de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos en Denver y Aurora, donde más de 100 personas fueron detenidas bajo la sospecha de estar vinculadas con el tráfico de fentanilo.

Sin embargo, la familia afectada negó cualquier relación con actividades ilícitas y aseguró que la intervención de los agentes fue injustificada.

“Todo se lo llevaron y esto no me parece una manera justa, y deberían de saber a las personas que van a buscar. Saben que somos venezolanos, pero no por uno nos pueden tratar tan mal. No somos unos delincuentes, no somos malas personas. Y no por uno podemos pagar todos”, expresó Rodríguez.

Sigue leyendo:

• Hombre en Kentucky llama a ICE para que detengan a latinos en Walmart y desata polémica

• Cae el Tren de Aragua en Aurora: arrestan a 100 pandilleros junto a otros migrantes

• ¿Cómo localizar a un migrante si es detenido por oficiales de ICE para deportarlo?