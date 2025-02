Manelyk enfrenta a ‘Caramelo’ en ‘LCDLF All Stars’: “Mentiroso y cobarde”

A una semana del inicio de ‘La Casa de los Famosos All Stars’ ya se dieron las primeras confrontaciones entre los habitantes. Tras la eliminación de Salvador Zerboni, dos integrantes de la casa se enfrentaron. Ellos fueron Manelyk González y Carlos Cruz “Caramelo”.

Tras la eliminación de Salvador Zerboni hubo una conversación entre los habitantes de la casa con el objetivo de señalar la importancia de que exista más respeto entre ellos. Esto ocurre debido a unas supuestas declaraciones de Caramelo en las que aseguraba que no le importaba si cualquiera de los nominados resultaba eliminado.

Varios de los habitantes señalaron Carlos Cruz de haber hablado mal de los nominados de ayer, los cuales fueron Paulo Quevedo, Salvador Zerboni, Alfredo Adame y Uriel Toro.

Ante los señalamientos, Caramelo negó haber dicho algo negativo sobre cualquiera de los habitantes que estuvieron nominados. Sin embargo, Manelyk decidió confrontarlo y le aseguró que sí dijo eso e incluso especificó que Cruz los llamó ‘pelagatos”. Además, la veterana de reality shows aseguró que lo que dijo había quedado grabado en la transmisión 24/7.

“Dijo ‘pelagatos’, ‘cualquiera de esos tres pelagatos está bien por mi que no regresen’; mentiroso y cobarde, ¿por qué no lo dices enfrente de todos como lo hiciste con los demás? El 24/7 no miente”, comentó Manelyk.

El influencer aclaró que se refería a Adame y que nunca dijo “tres pelagatos”. Ante esto Manelyk le reiteró que “el 24/7 no miente”.

La eliminación de Salvador Zerboni movió muchas emociones dentro de la casa ya que nadie se esperaba que fuese el primer eliminado debido a que fue el segundo finalista en la segunda temporada.

La eliminación afectó tanto a Zerboni que abandonó las instalaciones de la casa sin pasar por el plató para hacer las entrevistas de rigor con Jimena Gállego, según destacó Sergio Mayer, panelista del reality.

El actor confirmó sentirse “devastado” y sin poder “entender esta decisión” del público. Sin embargo, formará parte de las galas como panelista y aseguró que desde afuera protegerá a su equipo, el cual estaba conformado por Manelyk, Laura Bozzo, Dania Méndez y Alejandra.

