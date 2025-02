Casi una treintena de organizaciones religiosas demandan a Trump por permitir redadas migratorias de ICE en templos

Nueva York – Casi una treintena de organizaciones religiosas demandaron a la Administración Trump para que deje sin efecto la política que permite que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ingresen a iglesias para arrestar indocumentados como partes de las redadas que impulsa el Gobierno.

En específico, el recurso presentado este martes en la corte federal del Distrito de Columbia por 27 entidades religiosas, plantea que Trump y su equipo están violando el derecho a la libertad religiosa consignado en la Primera Enmienda de la Constitución.

Los demandantes además señalan que las acciones del presidente atentan contra la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa (Religious Freedom Restoration Act o RFRA) que protege la libertad religiosa de la interferencia gubernamental.

El 20 de enero, Trump, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), rescindió de la política de la Administración Biden que excluía espacios “sensibles” como iglesias, escuelas y hospitales de la intervención de oficiales migratorios.

El fin detrás de la política era asegurar que todos los miembros de la comunidad accedieran a los servicios básicos y al apoyo que necesitan para su calidad de vida.

La directriz de Trump básicamente abrió la puerta para que los agentes migratorios accedan a estos recintos como parte del agresivo plan para detener lo que Trump ha llamado una “invasión” migratoria.

A juicio de los demandantes, con la movida del republicano, las congregaciones se verán forzadas a violar su labor religiosa de servir y proteger a sus vecinos migrantes.

“La autorización de DHS de acciones para aplicar leyes migratorias en los lugares de culto de los demandantes en ausencia de circunstancias que lo exijan o sin orden judicial viola los derechos de los demandantes bajo la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa (“RFRA”) y la Primera Enmienda. Bajo RFRA, el gobierno federal, ‘no deberá imponer una carga sustancial al ejercicio de la religión de una persona incluso si la carga resulta de una regla de aplicabilidad general’ a menos que el Gobierno demuestre que la carga es de ‘los medios menos restrictivos para promover un interés gubernamental convincente’”, lee la demanda.

“La Primera Enmienda, de manera similar, prohíbe la interferencia gubernamental en la libertad de asociación expresiva, incluida la asociación para el propósito de involucrarse con otros en el protegido ejercicio religioso de discurso, reunión pacífica, a menos que el Gobierno pueda mostrar que la conducta sirve a los intereses estatales imperiosos…que no pueden ser alcanzados a través de medios significativamente menos restrictivos de libertades asociativas”, añade el documento.

El texto señala además que en la primera semana de Trump en el poder, ICE arrestó a más de 4,500 personas, y, de esas, unas 1,000 un solo domingo.

“Al menos uno de esos operativos ocurrió en una iglesia en Georgia durante un servicio religioso. De acuerdo con medios noticiosos, un ujier que estaba parado en la entrada de la iglesia vio a un grupo de agentes de ICE afuera y cerró la puerta. Los agentes dijeron que estaban allí para arrestar a Wilson Velásquez, que había viajado a los Estados Unidos desde Honduras con su esposa y tres niños en el 2022”, expone la demanda. Alegadamente, inmediatamente después de cruzar la frontera, la familia se entregó a las autoridades en EE.UU. y solicitaron asilo. Se les asignó una fecha para una cita en el tribunal antes de ser liberados. A Velázquez se le colocó un dispositivo GPS en el tobillo.

Cuando los oficiales acudieron a la iglesia Pentecostal a la que la familia asistía varias veces a la semana y ayudaba con la música, estos se encontraban escuchando el sermón del pastor.

“A pesar de que Velásquez había acudido a todos los controles requeridos en una oficina de ICE en Atlanta y tenía una fecha en Corte para presentar su caso de asilo ante un juez, los agentes de ICE lo arrestaron de todas formas, explicando que ellos simplemente estaban ‘buscando a gente con pulseras de tobillo’”, se alega en el texto.

Varios de los feligreses tenían miedo y estaban llorando, especifica el recurso escrito.

La demanda también argumenta que, debido a las intervenciones de agentes de ICE en estos espacios, las congregaciones están experimentando una disminución en la asistencia a los cultos y otros servicios religiosos por temor.

Carlos Malavé, presidente de la Red Nacional Cristiana Latina (LCNN), una de las entidades demandantes, dijo a EFE que “la libertad religiosa de nuestras iglesias y de nuestros miembros está siendo atacada”.

El representante, de origen boricua y con 35 años de experiencia como líder religioso, resaltó, aunque ha habido “momentos muy difíciles” para los migrantes en EE.UU., “nunca en la historia reciente se ha vivido una situación como esta“.

Malavé comparó el aumento en la ausencia a eventos religiosos con la situación reportada durante la pandemia de COVID-19. “Con la pandemia la gente no salía porque temían por su salud física. Ahora no quieren salir porque temen por su vida de otra forma. No necesariamente física, pero sí temen por su vida y por el bienestar de su familia”, puntualizó el portavoz de LCNN, que agrupa a unas 3,000 iglesias.

