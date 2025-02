A Samira Jalil, panelista de La Casa de los Famosos All-Stars, intentaron tumbarle su Instagram

La actriz y presentadora argentina de televisión Samira Jalil dijo que intentaron tumbarle su cuenta de Instagram por sus opiniones como panelista del reality show La Casa de los Famosos All-Stars.

En un video que compartió en redes sociales advirtió que un team de uno de los habitantes del programa de telerrealidad intentó bajarle su perfil en la plataforma.

“Oigan, chimichurris, les quiero contar un chisme, ayer que hice un TikTok y me estuvieron funando, un team de uno de los participantes que está ahora mismo dentro del All-Stars, mucha gente ya sabe quién es, me quisieron reportar la cuenta de Instagram, tengo no sé cuántos miles de reportes”, afirmó.

Luego, explicó que no lo lograrán porque su cuenta está blindada, gracias a que está trabajando con un gran experto en redes sociales.

“No pierdan tiempo reportando porque ni me la van a quitar, bajar ni suspender porque tengo mi cuenta blindada”, comentó Samira Jalil en el video que subió.

¿Quiénes intentan bajarle la cuenta a Samira Jalil, panelista de La Casa de los Famosos All-Stars?

En los comentarios, muchos explicaron que se trata de los fanáticos de Lupillo Rivera.

“Yo soy fan de Lupillo, pero yo entiendo que tú estás en la gala y es tu trabajo, pienso que todos tendrían que respetar y eso de reportar cuentas tampoco está bien, así que el respeto ajeno es la paz, así que tú échale ganas. Bendiciones”, escribió una usuaria.

Otros mensajes que se leyeron fueron: “Yo antes me metía a los clubs de fans y la verdad es muy tóxico más que la casa. No hay nada más bonito que solo ver y apoyar a quien nos gusta. Sin bloquear cuentas. Eso es de niños de primaria”, “Bella, la panelista más basada siempre. Y no hace falta que digas que Team fue, porque esas actitudes de pandillero solo pueden pertenecer al team de Lupillo”.

El furor de La Casa de los Famosos All-Stars hace que el público se involucre un montón, pero en ocasiones asumen actitudes que no son idóneas, tal como ha ocurrido con esta situación que enfrentó Samira Jalil.

