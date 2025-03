Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 6 al 12 de marzo

Estreno de la obra “La Gota Fría”

“La Gota Fría”, una comedia dramática sobre cómo una familia se ve afectada por la industria de la salud, se estará presentando durante tres semanas en The Players Theatre (115 MacDougal St). Las funciones comienzan este jueves 6 de marzo y continúan hasta el domingo 23 de marzo. La obra de Anna Capunay y dirigida por Gregory Lipson, comienza cuando a Josefina González, la querida matriarca de la familia González, le diagnostican una enfermedad terminal y su familia ferozmente devota se une: su padre ciego pero hiperconsciente, su hija muy nerviosa y el marido que la apoya sin cesar. Boletos e información en: https://lagotafriaplay.com.

Foto: Cortesía

Carlos Rivera en el Madison Square Garden

El reconocido cantautor mexicano Carlos Rivera dio inicio a su muy esperada gira “Carlos XX US Tour” y este viernes 7 de marzo llega al escenario del The Theater at MSG . El espectáculo es un viaje musical a través de las canciones que han convertido a Rivera en uno de los cantantes más influyentes de su generación. Con su poderosa presencia escénica y su cautivadora voz, el artista promete una experiencia inolvidable en cada una de sus presentaciones. A las 8:00 pm. Boletos: www.CarlosRiveraUSTour2025.com.

Cortesía Crédito: Mezcalent

Yailin La Más Viral en el United Palace

Yailin La Más Viral llega al icónico United Palace (4140 Broadway) este viernes 7 y al Ritz Theatre (1148 E. Jersey St. NJ) el sábado 8 de marzo. La cantante dominicana se ha establecido firmemente en la cultura urbana. Su tema “BING BONG” ha acumulado casi 152 millones de visitas en sólo tres meses y logrado una presencia constante en las listas de tendencias globales. Más recientemente, lanzó “Yo No Olvido” con DJ Adoni, solidificando aún más su influencia en la escena de la música latina. A las 7:00 pm. Boletos:www.ticketmaster.com.

Crédito: Mezcalent

La comedia de Felipe Esparza en el Town Hall

El comediante Felipe Esparza, conocido por su voz única, su agudo humor observacional y sus reflexiones sobre la vida al crecer en Los Ángeles, llega a Nueva York este viernes 7 de marzo con su “At my Leisure World Tour”. Habiendo trabajado con los Dodgers en concesiones y con el sistema de tránsito de Los Ángeles, su comedia refleja esa vibra de tener los pies en la tierra. Tiene una visión aguda y cercana de la vida de la clase trabajadora, el matrimonio y las luchas cotidianas, que resuena en todas las comunidades. A las 7:00 pm en el Town Hall (123 West 43rd Street). Información y boletos: https://www.thetownhall.org .

Foto: Cortesía

Tributo a Selena en el Lehman Center

Este sábado 8 de marzo, el Lehman Center ( 250 Bedford Park Boulevard West, Bronx) estará presentando “A Tribute to Selena” protagonizado por Keila Martínez. Para conmemorar los 30 años del fallecimiento de Selena, este espectáculo tributo da vida a su icónico legado musical con presentaciones de éxitos como “Bidi Bidi Bom Bom” y “Como La Flor”. Martínez lidera el tributo, canalizando la energía y el espíritu de la icónica cantante . Habiendo cautivado al público en los EE. UU. y en el extranjero, el show brindará a los fanáticos la oportunidad de revivir la magia de la reina de la música texana. A las 8 pm, entradas llamando al 718-960-8833 en línea en https://www.lehmancenter.org/events/tribute-to-selena.

Foto:Cortesía

Sol Carbone en el Teatro Pregones

Este sábado 8 de marzo, como parte de la celebración del Día Internacional de la Mujer, sea parte de un concierto especial de la cantautora Sol Carbone, radicada en San Juan, Puerto Rico, que rinde homenaje a las mujeres que han allanado el camino para una nueva generación de poetas. Carbone interpretará composiciones originales que incluyen su canción “8 de marzo”, junto con obras de otras compositoras latinoamericanas. El show es parte de la serie “March is Music” del Teatro Pregones (571 Walton Ave. Bronx. A las 7:00 pm. Boletos:https://pregonesprtt.org.

Noches de orquídeas en el Jardín Botánico

En noches selectas de marzo y abril, los visitantes mayores de 21 años pueden disfrutar de “Orchid Nights” en el Jardín Botánico de Nueva York, con música y baile, tragos, comida y una experiencia nocturna en The Orchid Show: Mexican Modernism. Disfrute de un cóctel mientras pasea por las exhibiciones de orquídeas inspiradas en los atrevidos y multicolores diseños del arquitecto modernista mexicano Luis Barragán. Sienta los vibrantes ritmos de la cumbia mexicana, con fiestas de baile de cumbia sonidera con un DJ, bailarines profesionales y una celebración de temas tradicionales e influencias modernas que crean una experiencia inmersiva. Este sábado 8 de marzo. Para las próximas fechas, visite: https://www.nybg.org. Foto: NYBG

Foto: Cortesía

Al cine con Lin- Manuel Miranda

“Movies at the United Palace” con Lin-Manuel Miranda presenta su temporada 2025, celebrando el décimo aniversario de Hamilton en Broadway con una serie de películas recientes protagonizadas por el elenco original del innovador musical. Después de cada proyección, los asistentes podrán disfrutar de una conversación especial entre Miranda y el miembro del elenco original de Hamilton que protagoniza la película. El lunes 10 de marzo se proyectará “Satisfied”, un documental sobre el viaje de Renée Elise Goldsberry a través de la maternidad y su papel ganador del premio Tony como Angelica Schuyler en Hamilton. Las películas son gratuitas y las entradas son por orden de llegada. En el 4140 Broadway. Puertas abren a las 6:00 pm. Más información: unitedpalace.org.

Cortesía

Día de Albóndigas en Carmine’s

Cuando se trata de albóndigas, cuanto más grande, mejor, y nadie las hace como Carmine’s, famoso por sus banquetes italianos de estilo familiar. Durante 35 años, esta cadena de restaurantes ha servido albóndigas de todo tipo, ganándose corazones (y estómagos) en todo el país. Y este domingo 9 de marzo, estarán celebrando el Día Nacional de las Albóndigas. Ya sea sobre espaguetis, acompañadas de penne o simplemente solas, disfrútelas este fin de semana. Para más detalles y reservaciones, visite: https://www.carminesnyc.com.