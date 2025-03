Manelyk y Caramelo cada vez más juntos en La Casa de los Famosos All-Stars

Manelyk González está viviendo un acercamiento paulatino a Caramelo en La Casa de los Famosos All-Stars, a diferencia de Luca Onestini y Aleska Génesis. Mientras Mane y Caramelo hablan, bailan, se abrazan y compartes coqueteos y comentarios tan “calientes” como divertidos.

Mientras que Luca y Aleska no sólo ya durmiendo juntos, sino que además ya se besaron aunque se supone que aún no son novios. Los fans de la pareja están contentos, mientras que los detractores de la venezolana consideran que este movimiento de su parte no fue una buena idea, ya que el público la está juzgando con severidad debido a que no hay mucha diferencia entre el juego que presentó en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos como en este All-Stars.

Mane se ha mostrado cercana a Caramelo pero también está siendo más cautelosa. Lo trata con cariño y comparte con él diariamente, pero a nivel físico está siendo mucho más cauta. Aún no se han besado aunque el dominicano ha dejado claro su interés de vivir un romance ardiente con la mexicana en este show. Ahora bien, aún y cuando Caramelo se muestra dispuesto a todo, también es cierto que el dominicano respeta los límites de Mane, no le pone prisa ni le exige nada. Él agradece todo lo que ella esté dispuesta a darle.

Ahora bien, por todo lo anterior los fans desean ver más de la amistad o del romance de Mane con Caramelo, que de Aleska con Luca.

Sigue Leyendo más de La Casa de los Famosos All-Stars aquí:

· Así van las votaciones hoy 8 de marzo en La Casa de los Famosos All-Stars

· Así se vivió la fiesta de cumpleaños para Caramelo en La Casa de los Famosos All-Stars

· Se cayó la máscara de Aleska Génesis y Carlos la confrontó en La Casa de los Famosos All-Stars