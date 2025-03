14 productos de Sam’s Club que nunca deberías comprar

Sam’s Club se caracteriza por manejar precios atractivos para los consumidores en el mercado minorista, al manejar los mejores precios a diferencia de otras tiendas convencionales, es tentadora para los clientes y compradores de los diferentes productos que ofrecen en sus almacenes.

Sin embargo, Sam’s Club tiene algunas opciones que pueden no resultar rentables, por el contrario, son un desperdicio de dinero, hasta los mismos usuarios se han arrepentido de adquirirlos y actualmente existen 14 productos que se recomienda nunca comprar de la cadena de minorista.

En primer lugar se encuentran los productos frescos, Sam’s Club se caracteriza por vender productos a granel. Sin embargo, las frutas y verduras frescas tienen una vida útil corta y cuando se compran en grandes cantidades, en la mayoría de los casos se estropean antes de poder comerlas.

También se recomienda no comprar lociones, que no son estables en Sam’s Club, pese a que pueden tener una larga vida, pero una vez que se abre el envase, por lo general se conserva en buen estado durante 1 o 2 años, pero siempre se debe respetar las fechas de vencimiento impresas en el frasco, aunque no harán daño, es posible que pierdan su efectividad, e incluso almacenar bacterias.

No es recomendable comprar productos lácteos, especialmente si no son comunes en el consumo del hogar. En el caso de Sam’s Club venden la leche por galón, mientras que otras cadenas de minoristas, la venden por cuarto o medio galón, lo que permite consumir el lácteo antes que se dañe.

Otros compradores insisten en no comprar los pañales de la marca Maker’s Mark, al tener fugas con más frecuencia, en comparación con los pañales Pampers o Hiuggies, y otro punto es que en relación precio calidad no son los mejores, al tener un valor de $0,15 por unidad.

El shampoo y acondicionador, al igual que las lociones corporales, pueden perder eficacia con el tiempo, al estar en los almacenes de Sam’s Club más de lo previsto, por ello se aconseja no comprar los paquetes gigantes a menos que sean del uso de todos los integrantes de la familia. Otro aspecto a considerar es que los ingredientes se separan con el tiempo, generando contaminación bacteriana que causa irritación o resequedad.

El aceite de cocina por galón es mejor evitar a menos que sea un grupo numeroso de habitantes de una vivienda, teniendo en cuenta que el aceite de cocina y el de oliva, duran hasta 4 meses, en caso de prolongarse su uso, es posible que su sabor rancio se acreciente y formar radicales libres dañinos.

Generalmente las especias no se dañan, a menos que tengan contacto con otros alimentos o preparaciones, cuando se pueden tornar rancias y desabridas con el tiempo. En caso de no abrirlas y mantenerlas en sus envases pueden perder su potencia rápidamente y no duran más de 6 meses.

En la línea de las comidas o alimentos, se encuentra la harina, si bien es cierto que las fechas de caducidad no siempre son importantes cuando estas están bien envasadas, hay algunas que contienen centeno, almendras o trigo sarraceno, hacen que la vida útil de este alimento se acorte y se vuelvan rancias con mayor frecuencia.

El papel para envolver regalos, generalmente para la temporada navideña, no es rentable si se compra en paquete de 4 o más, principalmente cuando no hay mayor cantidad de regalos que hacer. Además, las tiendas de dólar en cada navidad ofrecen opciones más económicas y que van de la mano con las tendencias del momento.

Siguiendo la línea de la comida, se encuentra el salmón fresco al precio de 10,98 dólares la libra, sin embargo, el disponible en Sam’s Club presenta diferentes problemas de salud. El que se cria en las granjas, contiene contaminantes orgánicos persistentes (COP) vinculados con la diabetes tipo 2, la obesidad y un mayor riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, además se le agrega colorante para darle la tonalidad rosada a su carne y está repleto de altos niveles de grasas saturadas.

El yogur griego se puede encontrar en Sam’s Club a un precio por onza de 0,21, sin embargo en otras minoristas como Walmart se puede adquirir por un valor de 0,17 por onza. Los precios pueden variar, por lo que los consumidores deben estar pendientes a los anuncios semanales de la cadena de minorista.

El pollo fresco también puede conseguirse por un menor precio en Walmart, antes que en Sam’s Club, aunque los precios son casi idénticos, el pollo cuesta $2,67 por libra en Walmart frente a $2,68 por libra en Sam’s Club, pero a veces los ahorros de Walmart pueden ser incluso mayores.

Algunos compradores recomiendan comprar tarjetas de regalo en Sam’s Club, aunque otros no, la experiencia de algunos usuarios es negativa, afirmando que cuando intentaron canjear la tarjeta no funcionó. Mientras que los verdaderos buscadores de ofertas, muchos portales de tarjetas de regalo ofrecen una selección más amplia y descuentos mucho mayores.