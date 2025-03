Juez de NY bloquea la deportación del estudiante propalestino detenido por el ICE

Un juez federal de Nueva York ordenó este lunes la suspensión temporal de la deportación de Mahmoud Khalil, un estudiante de origen sirio de la Universidad de Columbia que partició en la organización de las protestas propalestinas en el campus el año pasado y que fue detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) el sábado.

La decisión del juez Jesse M. Furman establece que Khalil, de 30 años, no podrá ser deportado “a no ser que el tribunal ordene lo contrario”, y fijó una audiencia para este miércoles a las 11:30 a.m. (15:30 GMT) para evaluar su caso.

El estudiante, que concluyó sus estudios en diciembre y residía en un edificio de Columbia con su pareja embarazada, fue detenido cuando las autoridades alegaron que su visado de estudiante había sido revocado.

Su abogada, Amy Greer, señaló que Khalil cuenta con residencia permanente en EE.UU., pero los agentes le informaron que su ‘green card’ también había sido anulada, aunque hay dudas sobre si esa medida puede ejecutarse de inmediato.

Mientras tanto, el joven permanece retenido en un centro de detención de Luisiana.

El Departamento de Seguridad Nacional ha vinculado a Khalil con “actividades alineadas con Hamás”, una acusación que se suma a la postura del presidente Donald Trump, quien en su red Truth Social calificó su arresto como “el primero de muchos”.

Trump afirmó que existen otros estudiantes en Columbia y otras universidades que han participado en actividades “proterroristas, antisemitas y antiestadounidenses”.

Manifestaciones en Nueva York por su liberación

Mientras se anunciaba la decisión judicial, más de 1,000 personas salieron a las calles de Nueva York para exigir la liberación de Khalil y protestar contra la presencia del ICE en edificios de Columbia.

La manifestación partió del Tribunal de Inmigración en Manhattan y culminó en Union Square, con pancartas que pedían el fin de las acciones contra estudiantes.

Entre los asistentes se encontraba Nasissa, integrante del Palestinian Youth Movement y amiga de Khalil, quien calificó su detención como “ilegal e injusta”. “Si dejamos pasar esto, no sabemos quién será el próximo”, declaró a EFE.

La protesta se mantuvo mayormente pacífica, aunque en un momento la policía detuvo a un joven con una kufiya, lo que generó gritos de “la Policía de Nueva York es el Ku Klux Klan” por parte de los manifestantes.

