El Dr. Mario Alonso Puig arrancará su gira “¡Atrévete y Haz lo (Im)posible!” en Nueva York

El conferencista y médico Mario Alonso Puig vuelve a Nueva York con “¡Atrévete y Haz lo (Im)posible!”, una conferencia centrada en el desarrollo personal y la transformación a través de herramientas prácticas. La gira, que recorrerá varias ciudades de Estados Unidos, comenzará el 2 de abril en el emblemático Town Hall.

“Esta conferencia es el resultado del punto de evolución en el que yo me encuentro actualmente y lo que va a hacer llegar a los participantes, a la audiencia que vaya, es una experiencia muy transformadora porque vamos a utilizar recursos que sabemos que tiene un enorme impacto a través del inconsciente”, aseguró en conversación con El Diario NY.

Con su estilo dinámico y un toque de humor, Mario Alonso Puig motiva a su audiencia a superar sus limitaciones y descubrir el poder de la transformación personal. Respaldado por la neurociencia, la psicología y el desarrollo humano, ha ganado reconocimiento mundial, acumulando millones de seguidores y llenando auditorios en cada presentación.

“El principal obstáculo que enfrentamos es la ignorancia sobre nuestro verdadero potencial. No creemos que dentro de nosotros haya tanta grandeza, sabiduría ni capacidad transformadora. Aunque nos gustaría, no lo creemos realmente. Todos sabemos lo que queremos lograr, pero a veces algo interno nos detiene. Queremos acercarnos a alguien, pero el miedo nos paraliza; aspiramos a un puesto, pero la ansiedad nos impide dar lo mejor de nosotros. Es necesario llegar a un nivel profundo para superar esas barreras y permitirnos ser quienes realmente somos.”

La conferencia “¡Atrévete y Haz lo (Im)posible!” se enfoca en sustituir creencias limitantes profundamente arraigadas en el subconsciente. El objetivo es transformar la forma de pensar, ver y actuar, lo que impactará directamente en los resultados de vida que los asistentes puedan lograr, según afirma el Dr. Puig.

Con una amplia experiencia como especialista en cirugía general y del aparato digestivo en hospitales de Estados Unidos y España, el Dr. Puig ha obtenido un conocimiento profundo del ser humano./Cortesía

“Una de las cosas que vamos a hacer en la nueva conferencia es sustituir creencias muy profundas arraigadas en el subconsciente y tremendamente limitantes, creencias que ni siquiera sabemos que tenemos porque están bajo la conciencia por otras que cambien nuestra forma de ver, nuestra forma de actuar y por consiguiente los resultados que obtengamos”, explica.

Con una amplia experiencia como especialista en cirugía general y del aparato digestivo en hospitales de Estados Unidos y España, el Dr. Mario Alonso Puig ha obtenido un conocimiento profundo del ser humano, lo que le ha permitido comprender cómo la mente influye directamente en el bienestar físico y emocional.

“He visto personas que padecían enfermedades y empezaron a mejorar de manera inexplicable para sus propios médicos. Personas hipertensas que dejaron de serlo, diabéticos que mejoraron sus niveles de azúcar. Como médico, sé que hay una dimensión de la medicina que todavía se escapa, la forma en que la mente afecta nuestro bienestar. He visto a personas que habían perdido la ilusión por la vida recuperarla y empezar a vivir con una energía y alegría sorprendentes”, comenta.

Gestionar la incertidumbre

Uno de los pilares fundamentales de la conferencia es la gestión de la incertidumbre. Ante ella, Mario Alonso Puig propone celebrarla. Al hacerlo, se evita activar el miedo y se mantiene la capacidad mental para adaptarse y descubrir nuevas oportunidades.

“La incertidumbre no es mala, solo es algo desconocido y fuera de nuestro control. Nuestra mente tiende a asociarla con peligro, lo que activa el miedo y desconecta nuestro cerebro ejecutivo. Para manejarla, debemos celebrarla, lo que evita el miedo y nos mantiene enfocados. Al dar pequeños pasos, los recursos necesarios empiezan a aparecer. Las personas que encuentran oportunidades no son más inteligentes, sino que están menos asustadas y buscan lo positivo. Solo aquellos que buscan la oportunidad la encontrarán”, asegura.

Este enfoque práctico se complementa con el uso del humor como herramienta para desbloquear el aprendizaje. Según el Dr. Puig, el humor tiene el poder de liberar endorfinas, relajarnos y abrir nuestras mentes al cambio.

“Hace años, en Zaragoza, antes de una conferencia, una pareja me contó que su único hijo había muerto. No pude evitar llorar con ellos. Más tarde, cuando comenzó la conferencia, sentí que necesitaban reírse, así que decidí incorporar humor, y se rieron mucho. Ese momento me hizo darme cuenta de lo importante que es el humor en momentos difíciles. Desde entonces, trato de incluirlo en todo lo que hago, porque es fundamental para nuestras vidas”, relata.

Con un enfoque transformador, Mario Alonso Puig invita a los neoyorquinos a explorar su potencial y superar limitaciones. Esta conferencia se centrará en explorar el potencial humano y abordar los desafíos personales, utilizando herramientas que buscan facilitar un cambio a nivel profundo y reflexivo.

“Utilizaremos un lenguaje poderoso, imágenes impactantes, metáforas e historias para generar una conexión profunda. También realizaremos unas meditaciones, es una introducción de conexión muy honda con el inconsciente para eliminar creencias disfuncionales, quitar el papel de víctima que muchas veces tenemos, abordar los desafíos con más coraje y sentir que dentro de nosotros, en el centro, en el núcleo, en lo que nos define, no está la oscuridad, sino la luz”, concluye.

En detalle

Qué: Conferencia “Atrévete y Haz lo (Im) posible- 2025

Cuándo: Miércoles 2 de abril, a las 8:00 pm

Dónde: The Town Hall-123 W 43rd St, New York, NY 10036

Boletos: Ticketmaster.com