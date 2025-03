Azúcar: el peor alimento y está en casi todas las casas, según un nutricionista

El creciente interés por mantener una alimentación saludable nos hace buscar información sobre el tipo de comida más recomendado para mantener la salud, y cuáles son los que más daños causan en el cuerpo, entre ellos el azúcar es uno de los peores valorados por la ciencia.

El nutricionista Pablo Ojeda explica que el peor alimento que podemos consumir y que es de uso común en las casas es el azúcar, en especial los refrescos.

“Muchas veces se le tiene mucho miedo a la grasa, se le tiene miedo a los carbohidratos, se le tiene miedo al colesterol, pero yo creo que realmente el azúcar en exceso es el peor”, agrega.

El consumo en grandes cantidades de este alimento se relaciona con enfermedades como trastornos metabólicos, la obesidad, enfermedades cardiovasculares y la diabetes tipo 2.

Ojeda advierte que el azúcar es un verdadero peligro, aunque muchas personas no está consciente de los daños que puede causar en el organismo.

“De hecho, alguna vez he comentado que, para mí, que te preguntan: ‘Oye, ¿cuál es el peor alimento? ¿Qué es lo peor que puedes tomar?’ Pues yo siempre digo que los refrescos azucarados”.

¿Cómo reconocer si un alimento contiene azúcar?

El consumo de bebidas azucaradas como los refrescos puede aumentar el riesgo de cáncer de hígado. Crédito: New Africa | Shutterstock

El azúcar tiene muchos nombres, por lo que Ojeda recomienda leer bien las etiquetas de los productos.

“Pero, ¿qué sucede? Que muchas veces nos ponemos a leer las etiquetillas de los productos a ver si lleva azúcar y muchas veces la palabra azúcar no aparece por ningún lado y tú dices: ‘Hombre, ancha es Castilla. Como esto no tiene azúcar, me voy a tomar el triple’. Pero hay maneras de camuflar ‘azúcar’ con otros nombres que no son azúcar”, dijo.

El azúcar puede ser mencionado de diferentes maneras. “Existen, aproximadamente, entre 50 y 60 nombres diferentes para al azúcar, no llamarle azúcar”.

Entre otros, como azúcar moreno, sirope de arce, sirope de ágave, panela, jarabe de glucosa, maltitol, dextrosa, miel o ponga azúcar integral, o ponga azúcar moreno, todos son azúcar.

@lasmananaskiss Los DISFRACES del AZÚCAR 🥷 @pabloojedaj82 Estos son lo nombres que bajo los que se puede esconder: Sacarosa Fructosa Glucosa Dextrosa Maltosa Lactosa Jarabe de maíz Jarabe de maíz de alta fructosa Jarabe de glucosa Jarabe de maltosa Jarabe de arce Jarabe de agave Jarabe dorado Jarabe de arroz Jarabe de sorgo Jarabe invertido Miel Miel de caña Melaza Melaza negra Panela Azúcar de caña Azúcar moreno Azúcar de coco Azúcar de remolacha Azúcar de dátiles Azúcar de palma Azúcar turbinado Azúcar muscovado Azúcar en bruto Azúcar glass Azúcar glacé Azúcar de repostería Azúcar invertido Azúcar líquido Azúcar de cebada Azúcar de frutas Azúcar refinado Néctar de agave Néctar de coco Maltodextrina Dextrina Trehalosa Galactosa Sorbitol Manitol Xilitol Eritritol Isomaltosa Ribosa Alulosa Tagatosa Polidextrosa Concentrado de jugo de frutas Jugo de caña evaporado ________ 📻 #LasMañanasKISS | De lunes a viernes de 06:00 a 11:00 en KISS FM con Xavi Rodríguez y María Lama #azúcar #vidasana #estilodevida #nutrición #estilodevidasaludable ♬ sonido original – Las Mañanas KISS 💋

¿Por qué es difícil dejar el azúcar?

El azúcar es un alimento que se debe consumir con moderación por los efectos negativos que tienen en la salud. Crédito: Shutterstock

Por su parte, el doctor Carlos Jaramillo, especialista graduado en Harvard, explica en una charla en su canal de YouTube, los beneficios de dejar de consumir el azúcar.

Advierte que “no es necesario eliminarla por completo, sino tomarla en dosis adecuadas según la edad”.

“El azúcar puede ser adictiva, e incluso ocho veces más efectiva que la cocaína. Cuando se le da a ratas adictas a la cocaína, después de un tiempo, terminan prefiriendo el bebedor con azúcar”, según un estudio citado por Jaramillo.

También asegura que “después de dejar el azúcar por 15 días, se pueden ver cambios en el cuerpo. Se deja la adicción y se siente menos hambre, lo cual se debe a que el comer azúcar todo el tiempo dispara hormonas que piden comer todo el tiempo”.

