Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 17 al 23 de abril

Grupo Niche en el Carnegie Hall

Este jueves 17 de abril, el legendario Grupo Niche de Colombia llenará de buena salsa el escenario del Carnegie Hall (57th Street and Seventh Avenue). Con sede en Cali, a menudo llamada la “Capital Mundial de la Salsa”, esta banda ha creado auténticos clásicos desde finales de los años 70. Canciones como “Cali Pachanguero”, “Una Aventura” y “Gotas de Lluvia” son infaltables en los escenarios actuales, y sus éxitos más recientes, incluyendo los Premios Latin Grammy al Mejor Álbum de Salsa (2020 y 2023) y al Mejor Álbum de Tropical Latino (2021), demuestran su notable influencia en la música latina. A las 8:00 pm. Boletos:https://www.carnegiehall.org.

Foto: AP/Marta Lavandier

“Iconos” celebra a Celia Cruz

Para la segunda entrega de la serie de conciertos episódicos “Íconos” de Miguel Anggelo ?que destaca a artistas que rompen barreras, desafían las normas e inspiran a vernos a nosotros mismos y al mundo de nuevas maneras?, el Lincoln Center celebrará a la legendaria cantante cubana Celia Cruz en honor a su centenario. Dirigido y desarrollado por Adrián Alea, con la dirección musical de Jaime Lozano y el respaldo de un elenco estelar de músicos en vivo, incluyendo a GROOVEMENTfx, con Scarlett Medrano, Ariel Monserrate, Jasmín Martínez y Mireya Ramos, este concierto rinde homenaje a la Reina de la Salsa y profundiza en temas de identidad cultural latina, resiliencia y el poder transformador de la música. Gratis. A las 7:30 pm en el David Rubenstein Atrium (1887 Broadway). Información: https://www.lincolncenter.org.

Cortesía Lincoln Center

Paquito D’Rivera en Jazz at Lincoln Center

Jazz at Lincoln Center celebra con orgullo al maestro cubano Paquito D’Rivera por sus más de siete décadas de música. Los días viernes 18 y sábado 19 de abril, a las 7:30 pm en el Teatro Rose, se le rendirá homenaje a la extraordinaria trayectoria del clarinetista, saxofonista y compositor. Este evento especial contará con la presencia del propio D’Rivera, acompañado por el Premio a la Trayectoria de la Academia Latina de la Grabación, Chucho Valdés, y un elenco internacional de distinguidos músicos invitados, quienes presentarán una retrospectiva de la ilustre carrera de D’Rivera. El Teatro Rose se encuentra en el Frederick P. Rose Hall (Broadway 60th Street). Para más información y comprar entradas, visite: jazz.org/paquitodrivera.

Foto: Charles Dharapak/AP

Latin Jazz y Swing en el Flushing Town Hall

El Flushing Town Hall ofrecerá una animada fiesta de baile y un concierto donde el jazz latino se fusiona con el swing, este sábado 19 de abril a las 8:00 pm. La serie Global Mashup regresa con el ritmo de Steve Kroon Latin Jazz Ensemble (foto) y el swing de la Patience Higgins Swing Band, magistrales músicos que interpretarán un set independiente antes de colaborar en un tercer y único encuentro. Se invita al público a llegar a las 7:00 pm para una clase de baile impartida por los aclamados instructores Mickey Davidson y Vanda Polokova, quienes enseñarán los fundamentos de los estilos latino y swing. Boletos e información: https://www.flushingtownhall.org.

Foto: Flushing Town Hall

Radojka en el Repertorio Español

Como parte del Teatro Fest NYC 2025, este sábado 19 de abril, Repertorio Español presenta la obra “Radojka. Si te mueres te mato”. En la historia teatral, Gloria y Lucía, cuidadoras de Radojka, enfrentan una situación límite al descubrir que la octogenaria ha fallecido. En esta comedia contemporánea, harán lo imposible por “mantenerla” viva, planteando con humor hasta dónde llegarían para conservar su empleo. Repertorio Español está ubicado en el 138 East 27th Street. A las 7:00 pm. Boletos: https://repertorio.nyc.

Foto: Repertorio Español

La Experiencia “FRIENDS”

“The FRIENDS Experience: The One in New York City” está lista para el spring break por lo que estará abierta todos los días, desde ya hasta este domingo 20 de abril. Con 18 salas llenas de nostalgia, activaciones y sets recreados, los fans pueden explorar dos pisos y 17,000 pies cuadrados de la historia de la serie, celebrando y recreando sus momentos favoritos y posando para fotos icónicas. La experiencia incluye sets a escala real, fondos icónicos, vestuario y una variedad de accesorios y recuerdos. En el 130 E 23rd St (esquina de Lexington Ave y 23rd St). Las entradas se pueden comprar en línea en www.FriendsTheExperience.com/New-York.

Foto: The FRIENDS Experience

Festival de danza Uptown Rhythm

Desde el martes 22 al sábado 26 de abril, se estará celebrando el Uptown Rhythm Dance Festival, un programa de varias noches de espectáculos y talleres, presentado en colaboración entre el Harkness Dance Center de 92NY y Works & Process en el Guggenheim. El encuentro artístico destaca las conexiones y la individualidad de las formas de danza rítmicas, como el tap, el hip hop y el street dance, la danza india Kathak, el flamenco, el flatfooting de los Apalaches, el step dance irlandés, la música en vivo y mucho más. A las 7:00 pm. The 92nd Street Y está ubicado en el 1395 Lexington Avenue. Boletos:https://www.92ny.org.

Foto: 92NY

En Broadway: SMASH

SMASH, un nuevo musical inspirado en la exitosa serie de televisión de NBC, está haciendo reír al público sin parar. La divertida pieza teatral narra todo el caos tras bambalinas que pone de rodillas a un equipo de figuras importantes de Broadway antes del estreno de Bombshell, un nuevo y espectacular musical sobre Marilyn Monroe. Es una montaña rusa llena de contratiempos y sorpresas divertidísimas, números de producción espectaculares y canciones icónicas como “Let Me Be Your Star”, que aparecieron en la serie de televisión de NBC que lo inspiró. Está dirigido por Susan Stroman, cinco veces ganadora del Tony, música de Marc Shaiman y Scott Wittman, ganadores de Tony, Emmy y dos premios Grammy, y con libreto de Rick Elice (Jersey Boys, Peter and the Starcatcher), cuatro veces nominado al Tony, y Bob Martin (The Prom, The Drowsy Chaperone), ganador del Tony. En el Teatro Imperial (249 West 45th Street). Boletos:SmashBroadway.com.

Foto: Matthew Murphy y Paul Kolnik

Búsqueda de huevos de Pascua

Organizado por la popular tienda de dulces Lil Sweet Treat, con la plaza al aire libre de The Standard High Line como telón de fondo, del 18 al 20 de abril los neoyorquinos podrán ser parte de un evento especial de “Easter egg hunt”. Esta colaboración entre el icónico hotel del Meatpacking District y la marca de dulces trae una búsqueda de huevos de Pascua a través de un laberinto tamaño real. Únase a la actividad de 11:00 am a 4:00 pm. Y los adultos que tengan sed podrán disfrutar de los cócteles Lil Sweet Treat de edición limitada, elaborados por el equipo de The Standard, disponibles durante todo el evento. Reservaciones: https://resy.com/cities/new-york-ny/venues/the-standard-plaza?seats=2&date=2025-04-16

Foto: The Standard

Brunch de Pascua en el Observatorio One World

One World Observatory (117 West Street, Floor 101, One World Trade Center) estará ofreciendo un especial de Brunch de Pascua este fin de semana, que incluye una comida de tres cursos a 387 metros sobre el horizonte de la ciudad de Nueva York. Quienes visiten ONE Dine este Domingo de Pascua, 20 de abril podrán disfrutar de una entrada a la famosa atracción más el brunch especial con una bebida y una mimosa de cortesía. El menú de Pascua, preparado por el chef ejecutivo Reul Vincent (finalista de la primera temporada de “Next Level Chef” de FOX), incluye una quiche de champiñones silvestres y queso de cabra, tostadas de desayuno, rollitos de langosta y mucho más. One Dine también ha preparado tres cócteles de edición limitada. Para reservar, visite: https://www.opentable.com/booking/experiences-availability