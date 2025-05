Xavi Hernández quiere dirigir en la Premier League: “Me encanta la pasión que hay ahí”

El director técnico español y antiguo estratega del FC Barcelona, Xavi Hernández, manifestó su deseo de poder dirigir en la Premier League de Inglaterra al considerar que es uno de los torneos más importantes de Europa y que además se vive constantemente una gran pasión en cada uno de los estadios por el alto nivel competitivo de sus equipos; esto al analizar también que en España se depende demasiado de los resultados para estar en un banquillo.

Estas declaraciones las realizó el estratega durante una entrevista ofrecida para The Athletic, donde sostuvo que tiene grandes futuros para su carrera profesional al mando de un equipo y que espera poder volver a la acción lo antes posible tras finalizar su contrato con el FC Barcelona en mayo de 2024 para ser sustituido por el alemán Hansi Flick.

“No tengo prisa, pero me gustaría un buen proyecto. Un proyecto en el que me digan: ‘Tienes cuatro años para trabajar y desarrollar un proyecto’. Me encantaría trabajar en la Premier League, porque me encanta la pasión que hay allí. En España, es todo sobre los resultados”, expresó.

“Mira lo que le ha pasado a (el italiano Carlo) Ancelotti, con todo el mundo criticándole. No es justo. Ha ganado treinta títulos en diez años y le critican como si no hubiese ganado nada. (El entrenador del Athletic Club, Ernesto) Valverde lo explicó a la perfección: ‘Si critican a Ancelotti, ¿qué esperanza hay para el resto?’. La presión en España es muy difícil, especialmente en Barcelona y Madrid”, agregó sobre las críticas que viven constantemente en España.

Xavi Hernández durante la conferencia previa del encuentro ante PSG por Champions League. Crédito: TERESA SUAREZ | EFE

Destacó que en la Premier League el sistema de trabajo de los técnicos es muy diferente a darles el tiempo necesario para poder armar una plantilla que con el tiempo se convierta en una de los principales candidatos a luchar por títulos tanto en Inglaterra como en torneos internacionales.

“El Chelsea con (Enzo) Maresca, un buen proyecto, el Arsenal con (Mikel) Arteta, un buen proyecto. Es su sexto año allí y ha habido temporadas difíciles, pero el club confió en el proceso y siguió. Eso no pasa en España”, detalló Hernández, quien ganó una Liga y una Supercopa de España cuando estuvo al mando del Barcelona.

A pesar de esto Xavi no descarta la posibilidad de tomar el mando de un equipo en su país natal y consideró que está cómodo actualmente y no busca apresurar su regreso a los banquillos, aunque resaltó estar preparado para cualquier labor que le surja.

“¿Por qué no? O a cualquier otra. No tengo prisa. No tengo una obsesión de dónde quiero entrenar. Estoy tranquilo viendo fútbol y estando con mi familia. El máximo de partidos que he visto en un día fueron ocho. Me gusta analizar equipos. A lo mejor pongo en mi ordenador ‘Atalanta’ y me veo cuatro partidos seguidos. ¿Por qué? Porque me interesa lo que (Gian Piero) Gasperini está haciendo”, concluyó.

