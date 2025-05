Retiran 17 tipos de productos con pepinos Fresh Start por riesgo de salmonela

Al menos 17 tipos de productos elaborados con pepinos cultivados por Bedner Growers, Inc. y distribuidos por Fresh Start Produce Sales, Inc. bajo 8 marcas son retirados del mercado por The Coastal Companies, por riesgo de salmonela, informó la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

Se trata de ensaladas, salsas y otros productos elaborados con pepinos retirados del mercado por una posible contaminación de salmonela bajo las marcas: Marcas East Coast Fresh, TOPS, Wellsley Farms, WEIS, AHOLD, Jack and Olive, Created Fresh y Spring and Sprout.

La empresa The Coastal Companies emitió un retiro voluntario de productos, que fueron distribuidos por East Coast Fresh en Laurel, MD, y Hearn Kirkwood en Jessup, MD.

Cómo identificar los productos sujetos a retiro

Los productos elaborados con pepinos fueron distribuidos entre el 6 y el 21 de mayo de 2025, a clientes en 12 estados del país, que incluyen: Washington D. C., Ohio, Virginia, Michigan, Virginia Occidental, Delaware, Maryland, Massachusetts, Pensilvania, Nueva Jersey, Vermont y Carolina del Norte.

La recomendación es los consumidores, restaurantes, minoristas y mayoristas, verificar la información del producto y en caso de que sea el afectado, evitar su consumo, venta o servirlo.

En caso de que encuentre alguno de los productos afectados con los códigos e información aportada por la FDA, o no pudo comprobar el origen del mismo, no los consuma ni los use, descártelos o regréselo al lugar de la compra.

La FDA publicó una lista de los productos sujetos a retiro. Crédito: FDA | Cortesía

Cómo afecta la salud consumir un alimento contaminado con salmonela

La salmonela es una bacteria que puede causar infecciones graves o mortales en caso de niños pequeños, mujeres embarazadas, anciano a personas con el sistema inmunitario debilitado.

Aunque cada persona puede reaccionar de manera diferente, hay síntomas comunes ante una infección por salmonela como fiebre, diarrea (que puede ser sanguinolenta), náuseas, vómitos y dolor abdominal.

La FDA no reportó personas afectadas por el consumo de productos de The Coastal Companies, sin embargo, hay un brote multiestatal con 26 enfermedades en 15 estados de salmonela vinculado a que el retiro de pepinos de Bedner’s Farm.

