A río revuelto de aranceles, panorama incierto en América Latina

"A río revuelto, ganancia de pescadores” reza un conocido refrán. ¿Puede haber abierto ventanas de oportunidad en América Latina el agitado río de aranceles de Trump? El republicano lleva apenas seis meses de su segundo mandato, por lo que todavía no hay datos que permitan hacer afirmaciones contundentes.

"China importa alrededor de un 20 por ciento de la soja de EE. UU., pero eso está cayendo drásticamente, así como la carne y otros productos agrícolas. Me da la impresión, pero para eso hay que conocer las cifras a finales de año, de que Brasil está aprovechando ambas ventanillas, tanto la de soja como la de carne. Argentina podría estar haciendo algo parecido, pero hay que ver las cifras”, dice a DW Osvaldo Rosales, economista, consultor y exdirector de Comercio Internacional de la CEPAL.

Menor crecimiento global, menos exportaciones en América Latina

El impacto de la política económica de Trump se perfila más bien de forma negativa para América Latina. Países como Chile, Perú, Costa Rica y todos los centroamericanos, que tienen acuerdos de libre comercio con EE. UU., se enfrentan a un arancel del 10 por ciento, lo que afecta parcialmente a las exportaciones de cada uno de ellos. Pero no es el único factor que las lastra. Hay consenso en que este año EE. UU. va a crecer menos y aumentará la inflación, aunque no será el único país.

"En virtud de esas medidas arancelarias tan obtusas, China va a crecer menos. Las últimas proyecciones indican un crecimiento en torno al 4 por ciento, alrededor de 1 punto menos que el año anterior, y eso va a influir en la dinámica del consumo mundial. La UE no llegará al 1 por ciento de crecimiento, según el dato último de la OCDE, también menos que el año anterior. Por lo tanto, inevitablemente, las economías de América Latina van a poder exportar menos”, comenta Rosales.

Incertidumbre en México

México, como miembro del T-MEC, el tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, goza de una situación privilegiada con respecto a los aranceles impuestos por el país vecino. Aun así, los productos que no cumplen con las reglas de origen del acuerdo, aproximadamente un 40 por ciento de las exportaciones mexicanas, deben pagar una tasa del 25 por ciento. Esto afecta especialmente al sector automotriz.

"El principal efecto de las erráticas políticas de Trump ha sido una generalizada incertidumbre. México tiene una estructura económica altamente dependiente de su comercio exterior, tanto de importaciones como de exportaciones. México es el campeón mundial de importar masivamente partes y componentes para exportar computadoras, laptops, monitores, autos y teléfonos que dicen ‘Made in Mexico”, explica a Deutsche Welle Enrique Dussel Peters, profesor de Economía en la UNAM.

El problema del auto cuya etiqueta dice ‘Made in Mexico' es que, en realidad, tiene un 95 por ciento de componentes y partes importadas. Mayoritariamente de EE. UU., pero, en los últimos 20 años, tiene también componentes brasileños, alemanes, taiwaneses y, cada vez más, chinos. "Si de pronto hay que pagar aranceles múltiples, el modelo de crecimiento y desarrollo de México está en cuestión”, apunta Dussel Peters.

Sin grandes anuncios de inversión o expansión

Sobre todo, porque el país vecino es el principal destino de sus productos: en 2024, el 84 por ciento de las exportaciones mexicanas fueron a EE. UU. Un arancel generalizado mantenido en el tiempo podría causar estragos en sectores como la industria automotriz, electrónica, acero, aluminio y agroindustria, que representan casi la mitad del valor de las exportaciones mexicanas a EE. UU.

¿Se ha convertido México en un lugar más atractivo para los inversores extranjeros desde el ascenso de Trump, como algunos economistas apuntan que ha podido suceder en Europa? "No hay datos sobre inversión extranjera directa en el corto plazo”, señala Dussel Peters. "Es una situación de espera, la exportación no se ha derrumbado, pero tampoco hay grandes anuncios de expansión o de inversión. México no se ha beneficiado de esta incertidumbre”, subraya el experto.

Trump y la tasa de interés

La tasa de interés de EE. UU. tiene un impacto notable en América Latina. Cuando está elevada, tiende a atraer hacia aquel país a inversores buscando mayores rendimientos. Eso puede provocar una salida de capitales de América Latina y que se encarezca el crédito, lo que dificulta el pago de deudas en dólares y afecta al crecimiento económico de la región. Además, dificulta el control de la inflación en los países de América Latina.

Actualmente, existe una pugna entre Trump y la FED sobre el momento de bajar la tasa de interés. "Sin las medidas arancelarias de Trump, la tasa de interés habría bajado antes, hace unos meses, y eso habría generado condiciones para que los países de América Latina también hubiesen hecho lo mismo. Eso significaría un alivio en materia de inversión, de crédito al consumo, tasa hipotecaria, etc… Por lo tanto, para la suma, el efecto Trump sigue siendo negativo para la región en el agregado”, destaca Osvaldo Rosales.

(el)