El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 23 julio de 2025

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 23 de julio de 2025.

03/21 – 04/19

Aunque un proyecto personal te absorba, necesitas cultivar tus bases emocionales. Compartir tiempo con tu familia te dará el sostén que buscas. Evita imponer tu ritmo o controlar de más: permitir la ternura te ayudará a avanzar con mayor claridad interior.

04/20 – 05/20

Es momento de comunicarte. Callar lo que duele solo refuerza la soledad. Si compartes cómo te sientes, descubrirás que tu vulnerabilidad no espanta, sino que convoca cuidado. Hablar sana, y al hacerlo, la carga se aligera. La vida continúa mejor cuando se camina acompañado.

05/21 – 06/20

Estás entregado por completo a un proyecto colectivo, pero si agotas tus recursos personales, ¿qué te quedará para dar? Cuidar lo esencial, tu energía, tu descanso, tu alimento, no es egoísmo. Es la base que te permitirá sostener, con fuerza renovada, aquello en lo que crees.

06/21 – 07/20

Hoy eres protagonista, no lo olvides. Estás cargando metas ambiciosas y muchas responsabilidades, pero ¿dónde quedas tú en todo eso? No te oprimas ni te exijas más de la cuenta. Eres una persona, no una máquina. Date el lugar que mereces y abraza tu humanidad.

07/21 – 08/21

Estás cerrando un ciclo lunar, y eso puede nublar tu claridad. No te exijas saber hacia dónde vas: no es tiempo de avanzar, sino de sentir. Permítete descansar, conectar con tus emociones y dejar que las memorias se desvanezcan suavemente, como mareas que se retiran.

08/22 – 09/22

Hoy es importante que te abras al lazo con los demás. Al compartir, recibirás la contención que necesitas para atravesar los desafíos que estás viviendo. El cariño de un amigo o el cobijo de tu grupo puede darte la perspectiva que ahora tanto necesitas.

09/23 – 10/22

Hoy tu energía debe enfocarse en tus objetivos profesionales. Alguien cercano puede hacerte demandas, pero es momento de poner límites con firmeza. No permitas que las exigencias ajenas desvíen tu rumbo. Priorizar tus metas no es egoísmo, es compromiso con tu propósito más elevado.

10/23 – 11/22

Aunque el trabajo o tu rutina te mantengan ocupado, es vital que levantes la mirada y te conectes con algo que te nutra. Hoy necesitas una visión más amplia. Confía en tu sabiduría interior y permítete crecer más allá de lo inmediato y lo urgente.

11/23 – 12/20

Debes sumergirte en tu mundo interno. Algo en ti pide transformación y sanación. Una vieja versión de tu personalidad cae para dar lugar a tu verdadera esencia. Al soltar esa máscara, conectarás con emociones profundas y saldrás renovado: más auténtico, más maduro, más tú.

12/21 – 01/19

Aparecerá alguien que te mostrará el valor de abrirte al otro para ver la vida desde otra dimensión. Pero, esa alianza florecerá cuando sueltes mandatos familiares que te imponen soledad. Solo así podrás recibir la ternura y el amor que mereces.

01/20 – 02/18

Es fundamental que cultives hábitos saludables, comenzando por tu mundo anímico. El bienestar verdadero nace desde adentro y se refleja en tu cuerpo. Corta con pensamientos negativos que te entristecen y trátate con ternura, nutriéndote a cada instante con cuidado persistente.

02/19 – 03/20

Recuerda que tu valor no depende del dinero ni la felicidad se mide en posesiones. Conecta con tu corazón y permite que se exprese. Eres un ser único, con un don especial. Honra tu existencia desde el amor, la creatividad y la autenticidad.