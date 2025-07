Bebé de 2 años murió en guardería en Connecticut: madre exige explicaciones

Shamyra Cooke llevó a su hijo Saunti, de 2 años, a la guardería de la YWCA en New Britain, Connecticut, el martes por la mañana y nunca imaginó que no lo volvería a ver vivo.

Rachel Zaniewski, portavoz de la ciudad, informó que a las 11:44 a.m. del martes se recibió una llamada al 911 en la central de emergencias reportando que un niño se estaba ahogando en una sede de YWCA (The Young Women’s Christian Association).

Personal de la policía, los bomberos y los servicios médicos de emergencia de New Britain acudieron al lugar, según Zaniewski. Intentaron rescatar al niño, pero posteriormente falleció.

Peter Yazbak, director de comunicaciones del Departamento de Niños y Familias de Connecticut, declaró ayer que “Estamos llevando a cabo una investigación conjunta con la Oficina Estatal de Primera Infancia y las fuerzas del orden”.

Las autoridades de la YWCA cerraron el centro el miércoles debido a la tragedia, indicó Patch.com. Tracey Madden-Hennessey, directora ejecutiva de la YWCA New Britain, emitió el siguiente comunicado el ayer: “El martes 29 de julio de 2025, un niño querido de la YWCA New Britain sufrió una emergencia médica y fue trasladado al hospital, donde posteriormente falleció. La YWCA New Britain lamenta esta inmensurable pérdida junto con los padres, la familia y los seres queridos afectados. No hay palabras para expresar plenamente el dolor que sentimos y extendemos nuestras más sinceras condolencias a los padres, la familia y los seres queridos del niño.”

“El personal de la YWCA New Britain respondió de inmediato y siguió todos los procedimientos de emergencia, incluyendo la administración de primeros auxilios según la edad y la llamada al 911. Se contactó a los servicios de emergencia y se notificó de inmediato a la familia del niño, quien participó en todo el proceso. El niño fue trasladado en ambulancia al hospital más cercano. Lamentablemente, recibimos la devastadora noticia del fallecimiento del niño”.

La Oficina Forense del estado está realizando una autopsia para determinar la causa de la muerte. La familia del niño declaró a WTNH que les dijeron que el niño había estado comiendo albóndigas cuando comenzó a atragantarse, pero que se recuperaría. Sin embargo, al llegar a la guardería, se enteraron de que no respiraba.

“Necesito respuestas”, declaró su madre a los medios de comunicación en una conferencia de prensa publicada en línea por ABC News. “Esto es demasiado para una sola persona. Mi hijo apenas tuvo la oportunidad de vivir”.

