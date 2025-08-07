El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 7 agosto de 2025
El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 7 de agosto de 2025.
Aries
03/21 – 04/19
Aumentan tus responsabilidades y también tus chances de crecer profesionalmente. Pero lo más valioso será tu apertura emocional: conectarás con los demás desde la empatía. Fomenta el trabajo en equipo, la escucha y la solidaridad. Eso también es liderazgo sostenido.
Tauro
04/20 – 05/20
Tu deseo de explorar nuevos territorios, mentales o físicos, se incrementa. Puedes embarcarte en un viaje, iniciar un estudio o abrirte a nuevas ideas. Todo lo que sume a tu crecimiento intelectual o espiritual será bienvenido. Aprovecha esta apertura para expandir tu mundo con propósito.
Géminis
05/21 – 06/20
Tu intuición para los negocios se activa. Nuevas ideas y estrategias comerciales surgen. No descartes opciones que impliquen crecimiento o alianzas financieras. Créditos, herencias o repartos pueden ser más fructíferos de lo esperado. Es tiempo de expandir tus recursos con astucia.
Cáncer
06/21 – 07/20
Júpiter favorece tu naturaleza resaltando lo mejor de ti. Las oportunidades sociales se incrementan, así que anímate a salir y vincularte con quienes te complementan. Si estás en pareja, organiza algo especial. Si no, prioriza los vínculos que te hagan sentir realmente visto.
Leo
07/21 – 08/21
Desde el alma te brota una vocación de servicio que transforma el clima a tu alrededor. Tu actitud coherente y tu experiencia previa serán claves para resolver lo cotidiano. Haz las cosas con amor: sembrar entrega sincera en tu día a día será profundamente gratificante.
Virgo
08/22 – 09/22
Tus gestos firmes y románticos no pasarán desapercibidos. Si estás soltero, podrías llamar la atención de alguien especial durante un evento social. La dicha está cerca: vive el presente con apertura y presencia. El amor responde cuando vibras en disposición auténtica de dar.
Libra
09/23 – 10/22
Una mejora en el trabajo puede traerte estabilidad y bienestar en el hogar. Quizás sea momento de considerar el home office o nuevas dinámicas que complementen lo profesional con lo íntimo. Abre la puerta a ese crecimiento y descubre cuánto puedes ganar si echas raíces.
Escorpio
10/23 – 11/22
Todo lo que parecía trabado empieza a fluir. Una resolución llega por vías inesperadas, facilitando trámites o temas legales. Renueva tus documentos y prepárate: un viaje se asoma. Tu mente se llena de entusiasmo y dejas atrás el escepticismo.
Sagitario
11/23 – 12/20
El dinero comienza a circular con mayor soltura: puedes recibir donaciones o acceder a financiamiento. Aprovecha este momento para ordenar tus cuentas y generar un ahorro sólido. Si celebras acuerdos, deja todo claro desde el inicio. El éxito viene con visión, pero también con estrategia.
Capricornio
12/21 – 01/19
La Luna ingresa en tu signo y todo se alinea para que avances con determinación. Sentirás respaldo para actuar. Tu templanza natural será reconocida, y no faltará quien sea generoso brindándote lo que necesites. Aprovecha este momento para concretar con firmeza.
Acuario
01/20 – 02/18
Es un buen momento para cerrar ciclos, resolver lo pendiente y poner orden en tu vida. Al enfocarte en tu mundo interno, experimentarás una serenidad que traerá alivio. Concluir lo que quedó inconcluso abrirá espacio para que cuerpo y alma inicien un proceso de sanación.
Piscis
02/19 – 03/20
Tu espíritu necesita compartir y conectar desde el corazón. Las palabras, los gestos y los encuentros serán canales para expresar todo lo que llevas dentro. Permítete soñar en voz alta, porque hay personas listas para acompañarte y redes que pueden sostener tus anhelos más verdaderos.