El panteón del fútbol: el recorrido por la lista completa de ganadores del Balón de Oro

La carrera por el Balón de Oro 2025 está en pleno apogeo, con la expectativa centrada en un puñado de superestrellas que han tenido temporadas memorables.

La UEFA Champions League y las principales ligas europeas han sido el escenario perfecto para que talentos como Lamine Yamal y Ousmane Dembele se postulen como los grandes favoritos. Sus actuaciones decisivas con el FC Barcelona y PSG, repectivamente, sumadas a los títulos conseguidos, los han catapultado a la cima de los pronósticos.

A lo largo de las décadas, solo unos pocos jugadores han logrado dominar el premio, convirtiéndose en los máximos ganadores de su historia.

Lionel Messi: El argentino es el indiscutible rey del premio, con un récord de ocho Balones de Oro .

El argentino es el indiscutible rey del premio, con un récord de . Cristiano Ronaldo: El astro portugués le sigue de cerca con cinco galardones , una cifra que lo coloca en el segundo lugar de la lista histórica.

El astro portugués le sigue de cerca con , una cifra que lo coloca en el segundo lugar de la lista histórica. Michel Platini, Johan Cruyff y Marco van Basten: Estas tres leyendas del fútbol europeo comparten la tercera posición, con tres Balones de Oro cada uno.

Todos los ganadores, año a año

El Balón de Oro se entrega desde 1956 y a continuación, presentamos la lista completa de todos los jugadores que han recibido el máximo reconocimiento individual del fútbol.

1956: Stanley Matthews (Blackpool)

1957: Alfredo Di Stéfano (Real Madrid)

1958: Raymond Kopa (Real Madrid)

1959: Alfredo Di Stéfano (Real Madrid)

1960: Luis Suárez (Barcelona)

1961: Omar Sívori (Juventus)

1962: Josef Masopust (Dukla Praga)

1963: Lev Yashin (Dinamo Moscú)

1964: Denis Law (Manchester United)

1965: Eusébio (Benfica)

1966: Bobby Charlton (Manchester United)

1967: Flórián Albert (Ferencváros)

1968: George Best (Manchester United)

1969: Gianni Rivera (AC Milan)

1970: Gerd Müller (Bayern de Múnich)

1971: Johan Cruyff (Ajax)

1972: Franz Beckenbauer (Bayern de Múnich)

1973: Johan Cruyff (Ajax/Barcelona)

1974: Johan Cruyff (Barcelona)

1975: Oleg Blokhin (Dinamo de Kiev)

1976: Franz Beckenbauer (Bayern de Múnich)

1977: Allan Simonsen (Borussia Mönchengladbach)

1978: Kevin Keegan (Hamburgo)

1979: Kevin Keegan (Hamburgo)

1980: Karl-Heinz Rummenigge (Bayern de Múnich)

1981: Karl-Heinz Rummenigge (Bayern de Múnich)

1982: Paolo Rossi (Juventus)

1983: Michel Platini (Juventus)

1984: Michel Platini (Juventus)

1985: Michel Platini (Juventus)

1986: Igor Belánov (Dinamo de Kiev)

1987: Ruud Gullit (AC Milan)

1988: Marco van Basten (AC Milan)

1989: Marco van Basten (AC Milan)

1990: Lothar Matthäus (Inter de Milán)

1991: Jean-Pierre Papin (Olympique de Marsella)

1992: Marco van Basten (AC Milan)

1993: Roberto Baggio (Juventus)

1994: Hristo Stoichkov (Barcelona)

1995: George Weah (AC Milan)

1996: Matthias Sammer (Borussia Dortmund)

1997: Ronaldo (Inter de Milán)

1998: Zinedine Zidane (Juventus)

1999: Rivaldo (Barcelona)

2000: Luís Figo (Real Madrid)

2001: Michael Owen (Liverpool)

2002: Ronaldo (Real Madrid)

2003: Pavel Nedved (Juventus)

2004: Andriy Shevchenko (AC Milan)

2005: Ronaldinho (Barcelona)

2006: Fabio Cannavaro (Real Madrid)

2007: Kaká (AC Milan)

2008: Cristiano Ronaldo (Manchester United)

2009: Lionel Messi (Barcelona)

2010: Lionel Messi (Barcelona)

2011: Lionel Messi (Barcelona)

2012: Lionel Messi (Barcelona)

2013: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2014: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2015: Lionel Messi (Barcelona)

2016: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2017: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2018: Luka Modrić (Real Madrid)

2019: Lionel Messi (Barcelona)

2020: No se entregó por la pandemia

2021: Lionel Messi (PSG)

2022: Karim Benzema (Real Madrid)

2023: Lionel Messi (PSG/Inter Miami)

2024: Rodri Hernández (Manchester City)

Con la historia como testigo y el presente en un punto de ebullición, solo queda esperar para saber quién será la próxima figura en inscribir su nombre en la lista de los inmortales del fútbol.

