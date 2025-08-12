El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 12 agosto de 2025
El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 12 de agosto de 2025.
Aries
03/21 – 04/19
En el ámbito familiar encontrarás comprensión y amor incondicional, así que podrás relajarte. Aprovecha este día para conectar con tu mundo interior y presta atención a las señales o sueños; tus seres protectores estarán cerca para brindarte sabiduría ancestral.
Tauro
04/20 – 05/20
Alguien muy cercano, como un hermano o un amigo, te dará un consejo sabio que será como agua fresca para tu alma. La empatía te ayudará a tener un rol más positivo en tu círculo social. Puedes revolucionar tu entorno a través del amor.
Géminis
05/21 – 06/20
Si inviertes tiempo de calidad en tus metas, llegarás a la cima con gracia. Puede que recibas un ascenso o un reconocimiento especial. La clave está en dejar fluir tus recursos, esos tesoros internos que te llevarán al éxito. Prepárate para jugar en las grandes ligas.
Cáncer
06/21 – 07/20
Los astros te traerán un viaje o experiencia trascendental que impulsará tu crecimiento y evolución a través de un amor que brotará de tu ser a borbotones. Además, te convertirás en guía para otros. Tu ternura y empatía inspirarán a quienes te siguen.
Leo
07/21 – 08/21
Tendrás el poder de fluir con la melodía de tu alma. Tu intuición te guiará por zonas profundas y ocultas, y tu sabiduría será fuente de sanación. Recibirás la recompensa por un gesto positivo, amoroso y desinteresado que has tenido en el pasado.
Virgo
08/22 – 09/22
En el amor, la abundancia llega con un proyecto compartido. Si estás solo, prepárate: alguien especial aparecerá en una reunión o por medio de un amigo protector. Un corazón sensible te abre puertas a nuevas y valiosas conexiones que aportan un complemento enriquecedor.
Libra
09/23 – 10/22
Un respaldo influyente te lleva a lograr mejoras en tu rutina. Podría llegar un ascenso o una oportunidad laboral valiosa. Si buscas trabajo, aparece lo justo. La unión entre esfuerzo sostenido y generosidad activa un ciclo fértil, donde todo empieza a prosperar.
Escorpio
10/23 – 11/22
El universo te favorece: un don despierta en tu corazón y se expresa como un caudal generoso de amor e inspiración. El lazo con quien amas se sintoniza con tus designios más elevados, revelando una conexión que fluye con sabiduría, belleza y sentido.
Sagitario
11/23 – 12/20
Recibirás una ayuda importante familiar. Los sacrificios de tus padres y abuelos no fueron en vano; te dejaron herramientas y lecciones valiosas. Sentirás que provienes de un linaje poderoso, sostenido por el amor incondicional y la sabiduría que atraviesa a tu clan.
Capricornio
12/21 – 01/19
Ese ser que inspira tus sueños te dirá algo conmovedor. No te quedes callado; responde fluyendo, bailando al ritmo de la ternura. Permite que las vibraciones mágicas guíen tus palabras y gestos, dejando que tu expresión sea un puente de conexión afectuosa y sincera.
Acuario
01/20 – 02/18
Este lunes es buen momento para invertir en objetos que optimicen tu vida diaria. Fluye con las compras, porque el dinero no faltará. Todo trabajo que hagas será valorado y bien remunerado. La recompensa llegará junto con prosperidad y armonía para tu rutina.
Piscis
02/19 – 03/20
Hoy las estrellas te invitan a deslizarte y dejarte llevar por el flujo de la vida. Permite que creatividad y ternura se unan en alianza, así encontrarás plenitud. Si tienes hijos, transmitirles tu sabiduría con naturalidad será el acto de amor más genuino.