El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 13 agosto de 2025
El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 13 de agosto de 2025.
Aries
03/21 – 04/19
Tendrás la chispa para liderar, pero no olvides que la energía se agota si no sabes dosificarla. Tu plan avanza, sí, pero no estás solo. Contemplar a los demás será clave para evitar choques. Acuerda, comparte y busca soluciones que sostengan a largo plazo.
Tauro
04/20 – 05/20
Algunos tropiezos laborales podrían alterar tu ánimo; que el enojo no se transforme en frustración. Es un día de cierres y despedidas, perfecto para soltar lo que ya no suma. Enciende una vela, has una oración o un pequeño ritual: volverás a sentirte entero desde adentro.
Géminis
05/21 – 06/20
Quieres moverte a tu ritmo, pero surgirán imposiciones del entorno que desafían tu libertad. Tu espontaneidad puede generar límites o críticas en los grupos que integras. Canaliza esa energía vibrante en un proyecto con visión de futuro, teniendo en cuenta tu contexto actual.
Cáncer
06/21 – 07/20
Las exigencias familiares y laborales te tendrán tironeado. Para no perderte en el caos, será clave que ordenes prioridades y marques tus propios tiempos. Si tomas el mando con entrega y compromiso, ganarás respeto y podrás avanzar en tu propósito sin desbordes innecesarios.
Leo
07/21 – 08/21
Viajes, trámites legales o gestiones importantes se activan, pero aún falta camino para concretar lo que anhelas. Aunque tu curiosidad vuele alto, la sabiduría crece con experiencia. Transita cada paso con paciencia: lo que hoy se inicia, puede volverse clave más adelante.
Virgo
08/22 – 09/22
Podrás generar ingresos a través de herencias, sucesiones o gestiones administrativas que captarán tu atención. Pero si buscas algo más que un rédito pasajero, deberás acatar ciertas reglas. De nada sirve tomar la delantera si no puedes sostener la ganancia a lo largo del tiempo.
Libra
09/23 – 10/22
Con Marte en tu signo, irradias energía y determinación, pero una figura complementaria, pareja, socio o aliado, podría imponer su plan y frenarte. Evita el choque: busca el punto medio. Vas a necesitar esa alianza para avanzar en algo que no puedes resolver en soledad.
Escorpio
10/23 – 11/22
Un asunto sin resolver está afectando tu vida cotidiana. Canalizar esa tensión de manera constructiva puede ser la clave. Iniciar un oficio o habilidad nueva te ayudará a transformar la frustración en acción concreta. Hacer, aunque sea algo pequeño, te ayudará a sanar.
Sagitario
11/23 – 12/20
Tu deseo de brillar será fuerte en espacios lúdicos o creativos, pero podrías enfrentarte a rivalidades dentro de tu entorno social. Mantén el foco en lo que amas y asume tu compromiso con ello. Lo auténtico, incluso en medio de tensiones, termina destacándose por sí solo.
Capricornio
12/21 – 01/19
Es tiempo de proyectar a futuro con tu familia. Si hay mejoras pendientes o un sueño por cumplir, busca apoyo: un crédito, un ascenso profesional, una alianza. Las condiciones se alinean, pero respeta tu ritmo. Construir con calma también es parte del verdadero progreso del clan.
Acuario
01/20 – 02/18
Una idea elaborada quiere salir a la luz, pero tus palabras podrían provocar reacciones. Evita discusiones sobre temas candentes: expresarte no significa reprimirte, sino elegir el momento justo. Si hablas con aplomo, tu mensaje llegará sin generar controversias innecesarias.
Piscis
02/19 – 03/20
Tu foco estará puesto en avanzar económicamente con un plan ambicioso. Podrías recibir apoyo, un préstamo o incluso una herencia. Pero más allá de lo externo, será tu entrega constante lo que convierta esa visión en realidad. Vas camino a materializar un logro.