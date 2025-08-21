Amazon actualiza lista de productos retirados por riesgo de electrocución o envenenamiento infantil

Amazon y otros minoristas han retirado de sus catálogos varios productos debido a que su uso representa una serie de graves riesgos de seguridad, desde electrocución hasta posible envenenamiento infantil, de acuerdo con un reporte presentado por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU. (CPSC), presentado hace unos días.

Los artículos afectados incluyen bancos de energía inalámbricos, fuentes de combustible doméstico, una marca popular de secador de cabello, y botellas de gas, que en conjunto acumulan más de 190.000 unidades vendidas en Estados Unidos y Canadá. Para reparar el daño, los fabricantes deberán ofrecer reembolsos o reemplazos a los compradores.

El anuncio del retiro del mercado se ha emitido para cada producto por separado, y advierte a los consumidores que su uso representa un riesgo, ya que tienen una serie de defectos o bien su diseño viola una serie de medidas regulatorias que los hace peligrosos. Entre los fabricantes y distribuidores involucrados se encuentran ESR Tech, Firefly Fuel, Empower Brands (Remington) y Drinkmate.

Esta actualización de productos que se retiran del mercado reflejan la vulnerabilidad persistente que tienen los compradores de bienes de consumo, en particular en categorías como baterías, recipientes con productos a presión, líquidos inflamables y electrodomésticos. Varios de estos productos se vendieron a través de importantes empresas minoristas como Amazon, Walmart, Target y Home Depot, lo que aumenta la posibilidad que hay en los hogares de una exposición generalizada a adquirir productos peligrosos.

¿Cuáles son los productos retirados por riesgos a la salud?

Empower Brands retiró del mercado aproximadamente 56,300 secadores de cabello Remington de su modelo D3190DCDN. Este electrodoméstico carece de un dispositivo de protección contra inmersión y representa un grave riesgo de electrocución y descarga eléctrica si cae al agua mientras está enchufado. El producto se vendió exclusivamente en línea entre marzo de 2024 y junio de 2025.

Los compradores que tienen este artículo pueden solicitar un reembolso completo. Solo deben enviar una foto de la unidad con el cable de alimentación cortado a través del portal de unidades retiradas de Remington.

También fueron retiradas del mercado las baterías externas inalámbricas de iones de litio de la marca HaloLock de ESR, distribuidas por Waymeet Limited, debido a que presentan riesgo de sobrecalentamiento e ignición.

La CPSC reportó nueve incidentes con incendios y explosiones causadas por este tipo de fallas, que causaron daños materiales por un valor aproximado de $20,000, aunque no se reportaron heridos. Se vendieron aproximadamente 24,000 unidades en EE. UU. y casi 10,000 en Canadá entre septiembre de 2023 y julio de 2025. Por el riesgo que representan, la autoridad recomendó a los consumidores que dejen de usar los dispositivos y envíen una foto del modelo defectuoso para obtener un reembolso a través de la página de productos retirados de ESR.

Un tercer producto retirado, Firefly Fuel Inc. retiró aproximadamente 11,275 botellas de su combustible Firefly Safe & Green de 32 oz. debido que presenta riesgo de intoxicación infantil. El producto fue señalado porque infringe la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamiento, ya que su aplicador de boquilla no tiene medidas de seguridad para niños.

Además, el combustible para sopletes también estaba etiquetado incorrectamente como ‘No tóxico’, a pesar de contener hidrocarburos que podrían causar neumonía química mortal al ser inhalado. Al momento no se han reportado lesiones, pero para solucionar el problema, la compañía ofrece un tapón de seguridad para niños de repuesto y un etiquetado corregido a través del sitio web de Firefly.

Drinkmate también retiró del mercado unas 106,200 botellas de gas de 1 litro, ya que tienen riesgo de explotar durante su uso. Al momento, se han reportado ocho incidentes, incluyendo cuatro que provocaron lesiones y daño auditivo.

El retiro abarca botellas con fechas de vencimiento entre enero y octubre de 2026, vendidas tanto individualmente como en kits de inicio Drinkmate OmniFizz. Los consumidores pueden solicitar un reemplazo enviando una foto de la botella afectada, al sitio web de retiros de Drinkmate.

Sobre esta lista de productos, la CPSC instó a los consumidores que tengan alguno de estos artículos en sus casas que dejen de usarlos inmediatamente y sigan las instrucciones de eliminación o reembolso, así como reportar incidentes con productos inseguros o que hayan provocado alguna lesión al sitio: SaferProducts.gov.

Amazon responde a la lista de productos retirados

Sobre el retiro de estos y otros productos con riesgo para el consumidor, Amazon informó: “Nuestro Equipo de Seguridad de Productos investiga y atiende de forma proactiva las quejas e incidentes de seguridad notificados para garantizar la protección del cliente ante posibles riesgos de seguridad relacionados con los productos”.

Y agregó: “Monitoreamos de cerca los sitios web públicos de alertas de retiradas y recibimos notificaciones de vendedores. Al detectar una retirada de un producto, suspendemos inmediatamente la oferta de los productos afectados e informamos de inmediato tanto a los clientes como a los vendedores involucrados”.

