El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 28 agosto de 2025
El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 28 de agosto de 2025.
Aries
03/21 – 04/19
La sintonía con tu pareja mejorará y surgirán encuentros que favorecen el compromiso mutuo. Si estás soltero, podrías sentirte atraído por alguien encantador, de buen trato y estilo elegante. Estás en una etapa ideal para cultivar vínculos donde la belleza y la armonía se desplieguen.
Tauro
04/20 – 05/20
Tu cuerpo te pide cuidados más conscientes. Evita excesos y abraza hábitos que te devuelvan bienestar. Una alimentación equilibrada, estiramientos suaves y buena oxigenación serán claves. Al atenderte con dedicación, notarás cómo tu energía vital se ordena y fluye con naturalidad.
Géminis
05/21 – 06/20
Brillarás con luz propia, y esa vibra positiva será tu mayor encanto. Aprovecha esta energía para crear, bailar, escribir o cantar. Pero no te quedes en la superficie: florece a través de la amabilidad. El aplauso verdadero llega cuando expresas lo que eres con gracia.
Cáncer
06/21 – 07/20
El hogar será tu refugio. Gestos simples, como regalar una sonrisa por la mañana o embellecer tu espacio, harán florecer tu entorno. Cultiva la ternura en lo cotidiano. Si promueves la armonía donde vives, crearás una base que te acaricie suavemente y te envuelva.
Leo
07/21 – 08/21
La comunicación será clave en tus vínculos. Elige palabras amables al expresar tus ideas. El respeto sincero será bien recibido por quienes te rodean. A veces, una frase dulce y oportuna resuena más que un largo discurso. Di lo justo, priorizando la elegancia.
Virgo
08/22 – 09/22
Planifica con buen juicio tu estrategia financiera. Asóciate con personas transparentes: esa será la clave del éxito. Recurre a tu diplomacia para negociar sin ceder demasiado, considerando también las necesidades del otro. Si usas tu creatividad, vas a hacer florecer tu economía.
Libra
09/23 – 10/22
Con la Luna en tu signo, se realzan tu encanto y magnetismo natural. Aprovecha esta energía para acercarte a quien te interesa. Con tu elegancia, vas a cautivar sin forzar nada. Serás canal de armonía, y tu vibración amorosa suavizará incluso los espíritus más cerrados.
Escorpio
10/23 – 11/22
El descanso será tu medicina. Baja el ritmo y déjate acunar por una melodía suave que te lleve a un estado de transe profundo. Tus sueños pueden darte señales valiosas. Conecta con la belleza cósmica y ábrele paso a una paz que te armonice por dentro.
Sagitario
11/23 – 12/20
Es tiempo de salir al mundo y rodearte de gente afín. Participa en actividades grupales y deja que tu encanto natural haga su magia. Al compartir desde la amabilidad, vas a abrir puertas. La felicidad llegará con la interacción, la gracia compartida y la colaboración.
Capricornio
12/21 – 01/19
Conocer gente nueva potenciará tu proyección profesional. Recibirás invitaciones a eventos que te posicionarán socialmente. Allí, tu diplomacia será tu mejor carta. Las relaciones que construyas ahora serán clave. El éxito llegará a través de alianzas estratégicas.
Acuario
01/20 – 02/18
Te esperan encuentros significativos con personas que impulsarán tus planes. Ábrete a esas conexiones inesperadas y súmalas a tu visión de futuro. El camino se vuelve más estimulante cuando confías en lo que vendrá. Una nueva alegría te toca la puerta: déjala entrar con gratitud.
Piscis
02/19 – 03/20
Esta lunación activa tu mundo íntimo. Te involucrarás en vínculos intensos y transformadores. Secretos saldrán a la luz, profundizando conexiones. Una relación puede cambiar tu percepción del deseo. También podrías recibir ganancias compartidas o herencias que enfaticen tu poder personal.