Juez de Queens con antecedentes de errores legales debe ser obligado a jubilarse, dicen críticos

Las autoridades de los tribunales estatales decidirán pronto si más de una docena de jueces de la ciudad de Nueva York, mayores de 70 años, pueden seguir ejerciendo su puesto luego de la edad de jubilación.

Una base de datos de registro judiciales muestra que un juez de Queens es un caso atípico en lo que tiene que ver con errores legales.

El proceso de cada año para determinar si los jueces de más de 70 años pueden permanecer en el cargo suele ser reservado, y las aportaciones presentadas en el periodo de consulta pública se mantienen confidenciales.

No obstante, la información sobre el poder judicial de Nueva York se ha vuelto más pública en los últimos años, mientras un movimiento por una mayor transparencia, lo que lanza nueva luz sobre una rama del gobierno que ejerce un gran poder, pero que frecuentemente opera lejos de la vista del público.

Actualmente, en un inusual intento público de destituir a un juez en funciones, un grupo de defensores de la reforma de la justicia penal, citando datos y registros judiciales, aseguran que tribunales superiores han revocado las decisiones del juez de Queens, Michael Aloise, sobre evidencias y duración de las condenas con una frecuencia mayor que la de casi cualquier otro juez estatal.

En una misiva, compartida con Gothamist, hicieron un llamado a las autoridades a obligar a Aloise a jubilarse.

La campaña para cesar al juez de su puesto surge en un momento en que algunos jueces y legisladores estatales buscan subir la edad de jubilación de los jueces de Nueva York para que puedan continuar laborando y aliviar la presión sobre un sistema judicial sobrecargado.

No obstante, los defensores de la reforma de la justicia penal, Peter F. Martin y Katie Schaffer, aseguraron en su carta a las autoridades de los tribunales estatales que la necesidad de jueces no debe prevalecer sobre la necesidad de justicia.

“Reconocemos la presión que supone la escasez de personal en los tribunales y el papel que desempeña la certificación para aliviarla. Pero la solución no puede ser extender administrativamente el mandato de todos los jueces más allá de la edad de jubilación obligatoria, y en especial no puede ser extender el mandato del juez Aloise, quien ha demostrado un conocimiento deficiente de la ley durante muchos años, cuyas acciones y declaraciones han puesto en duda su imparcialidad y la de todo el sistema judicial, y quien no ha publicado ninguna decisión en los últimos doce años”, escribieron a David Nocenti, asesor legal de la Oficina de Administración de Tribunales.

Sentencias revocadas y condenas acortadas

La Constitución de Nueva York exige que gran parte de los jueces estatales se jubilen al final del año en que cumplen los 70 años. Algunos de estos jueces pueden permanecer en su puesto hasta los 76 años, pero solo si los funcionarios estatales determinan que todavía están en condiciones de ejercer. Los funcionarios judiciales tomarán sus decisiones antes que finalice el año.

Martin y Schaffer, de la organización de defensa Center for Community Alternatives, dijeron en una carta presentada por medio del proceso de consulta pública: “El historial de Aloise demuestra claramente que no ha cumplido con los estándares establecidos en la Invitación a la Consulta Pública”.

El Center for Community Alternatives fue uno de los grupos que impulsó con éxito en el año 2023 un movimiento para impedir el nombramiento del juez Héctor LaSalle como presidente del Tribunal Supremo de Nueva York.

La misiva de 12 páginas cita diferentes casos entre 2009 y este 2025 en los que los tribunales de apelación determinaron que Aloise había cometido errores que obligaron a anular la condena del acusado o a reducir la pena. En un caso, según se ve reflejado en los registros judiciales, un tribunal de apelaciones reasignó un caso a un juez distinto debido a las declaraciones que hizo durante la sentencia.

Los fallos de siete casos en los que Aloise permitió a los fiscales usar pruebas que tribunales superiores posteriormente determinaron que se obtuvo ilegalmente y que no debería haberse permitido en la corte.

Los tribunales de apelación han revocado sus decisiones sobre suprimir evidencia a una tasa superior a casi el 95% de los jueces activos en el estado, de acuerdo con una base de datos de los aproximadamente 1,200 jueces actuales del sistema judicial estatal creada por la organización de transparencia judicial Scrutinize.

En al menos tres casos, según los registros judiciales, los tribunales de apelación acortaron las penas de los acusados después de hallar que Aloise impuso sentencias excesivamente largas. La base de datos muestra que tiene una tasa de reducción de condena más alta que casi el 98% de los jueces del estado de Nueva York en el conjunto de datos.

Los registros judiciales muestran además al menos otras seis ocasiones, incluyendo dos este año, en las que tribunales superiores anularon las condenas dictadas en la sala de Aloise porque consideraron que el juez había vulnerado los derechos de los acusados.

