Lista de amigos cercanos: la nueva función de WhatsApp que emula una herramienta de Instagram 

WhatsApp prepara una nueva función que promete cambiar la forma en que sus usuarios comparten sus Estados. Se trata de la opción “Lista de amigos cercanos”, una herramienta que permitirá seleccionar quién puede ver el contenido publicado, muy similar a la función que desde hace años existe en Instagram.

La actualización ya se encuentra en fase beta y ha generado gran expectativa entre los usuarios, pues facilita compartir información más privada y personal sin la necesidad de modificar constantemente los ajustes de privacidad.

Cómo funcionará la “Lista de amigos cercanos”

De acuerdo con WABetaInfo, la nueva función permitirá crear una lista personalizada de contactos dentro de la pestaña de Privacidad en los Estados. Cuando el usuario publique un nuevo Estado, podrá elegir si desea compartirlo con todos, con algunos contactos o únicamente con la lista de amigos cercanos.

La función busca brindar mayor privacidad a sus usuarios en herramientas como con los Estados. Crédito: Shutterstock

Una característica interesante de esta función es que los contactos añadidos o eliminados de la lista no recibirán ninguna notificación, lo que garantiza mayor discreción. Además, al igual que en Instagram, los Estados compartidos de esta forma tendrán un marco visual distintivo, permitiendo a quienes los vean identificar que se trata de contenido exclusivo.

Por su parte, 9to5Mac señaló que la herramienta busca simplificar la experiencia del usuario: en lugar de revisar ajustes cada vez que se sube un Estado, la lista permanecerá configurada y lista para usarse en cualquier momento.

Disponibilidad y pruebas iniciales

La función ya está disponible en fase beta para iOS (versión 25.23.10.80) y llegará pronto a Android. Por ahora, algunos usuarios han podido probarla, lo que confirma que WhatsApp está dando pasos firmes hacia un despliegue global.

WABetaInfo también mencionó que este tipo de herramientas refuerzan la privacidad sin comprometer la seguridad, ya que los Estados seguirán estando protegidos por el sistema de cifrado de extremo a extremo que caracteriza a la plataforma.

Un cambio que acerca a WhatsApp a Instagram

Con esta novedad, WhatsApp se suma a la tendencia de segmentar audiencias dentro de las redes sociales, tal como lo hace Instagram con sus historias. Esto abre la puerta a que los usuarios compartan contenido más auténtico y personal con un círculo reducido, manteniendo al mismo tiempo la posibilidad de comunicarse con todos sus contactos.

Así, la Lista de amigos cercanos se perfila como una de las funciones más esperadas del año, ofreciendo una nueva capa de privacidad que muchos usuarios habían solicitado desde hace tiempo.

