El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 7 septiembre de 2025
El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 7 de septiembre de 2025.
Aries
03/21 – 04/19
Alguien podría hacer un comentario extraño, alzar la voz o provocar tu nerviosismo. Al cerrar un ciclo lunar, cuida tu energía y rodéate de personas con vibras positivas. Si algo o alguien te afecta, no dudes en poner distancia para protegerte.
Tauro
04/20 – 05/20
No te apresures; solo aumentarás tu estrés. Busca compañía comprensiva y amistades que vibren en tu misma frecuencia. Su inspiración y servicio serán clave para que reformules tus proyectos con calma, renovando energías y hallando alternativas que fluyan creativamente.
Géminis
05/21 – 06/20
No permitas que la impaciencia o el deseo de cambios inmediatos te dominen. Recuerda que lo que trasciende requiere esfuerzo y tiempo. Mantén tu reputación intacta y sigue el ejemplo de quienes te inspiran con su dedicación y entrega constante.
Cáncer
06/21 – 07/20
El Universo conspira a tu favor, preparando grandes cosas para ti. Mantén la mente abierta a experiencias y oportunidades enriquecedoras, pues se acercan vivencias oceánicas. Si te sientes “encerrado”, busca viajar y explorar nuevos lugares, especialmente junto al mar.
Leo
07/21 – 08/21
Las crisis duelen y a veces parece que los amigos se alejan. Pero tranquilo, dentro de ti hay un caudal de alquimia y crecimiento. Sumérgete profundo: tienes el poder de surfear y superar cualquier tormenta siempre que estés dispuesto a transformarte.
Virgo
08/22 – 09/22
Escucha, si solo buscas fama y reconocimiento rápido, arriesgas mucho. Mejor enfócate en quienes te quieren de verdad y te apoyan incondicionalmente. Rodéate de personas comprensivas, pues en los momentos de cambio serán tu refugio y fuente constante de amor e inspiración.
Libra
09/23 – 10/22
Quizás sientas el deseo de tomarte un respiro, pero cuidado con dejar asuntos pendientes. Este momento exige compromiso con tus tareas e incluso devoción. Adoptar una actitud de aceptación ante lo que toca evitará problemas mayores después. La herramienta es el servicio.
Escorpio
10/23 – 11/22
En el ámbito romántico, lo mejor es fluir con creatividad y sensibilidad, ¡así que no te asustes frente al amor! Lo importante es no permitir que la ansiedad te controle tras bambalinas. Deja que el corazón sea tu instrumento expresivo: tocará una serenata.
Sagitario
11/23 – 12/20
A veces hay gente que se mete en tu casa sin avisar, pero eso no significa que tengas que abrirles la puerta a todos los que llegan y alteran las corrientes de tu hogar. Si estás sumergido en un tema familiar, procura fomentar la empatía y la unidad entre todos los miembros.
Capricornio
12/21 – 01/19
En este día será sumamente importante que no te dejes arrastrar por el ritmo automático del trabajo y dediques tiempo a tus relaciones personales. Cultivar una sintonía de comprensión te ayudará a comunicarte con mayor fluidez con quienes te rodean.
Acuario
01/20 – 02/18
Si te dejas llevar por los juegos de azar, el entretenimiento o las actividades recreativas, podrías terminar perdiendo, gastando más de la cuenta y desperdiciando tu capital. Te recomiendo no precipitarte y apaciguarte a la hora de administrarte.
Piscis
02/19 – 03/20
Puede darse el caso de que algún familiar actúe un poco excéntrico, pero no te preocupes ni te alarmes por sus rarezas o comentarios inoportunos. En estos momentos, será importante tomarte un tiempo para ti y seguir adelante con tus propios anhelos y sueños.