El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 12 septiembre de 2025

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 12 de septiembre de 2025.

03/21 – 04/19

Tu panorama económico mejora. Administrarás con lucidez tus recursos y adoptarás un ritmo de trabajo más productivo. El valor que le otorgas a tus talentos puede convertirse en oportunidad: si lo necesitas y consideras merecido será un excelente momento para solicitar un aumento.

04/20 – 05/20

Tu magnetismo se exalta y resaltará tus dones naturales. El momento es fértil para iniciar proyectos personales que florecerán. La capacidad expresiva también se incrementa: el diálogo abrirá puertas, te permitirá mostrar tu creatividad y acercará nuevas oportunidades que propiciarán tu felicidad.

05/21 – 06/20

El pasado resurge como un cofre lleno de valiosos aprendizajes. Conectarás con tus raíces y descubrirás herramientas internas. La memoria del alma te brindará solidez, y mediante el diálogo, revivirás experiencias que enriquecerán tu perspectiva y tu comprensión de lo vivido.

06/21 – 07/20

Tu entorno social te verá como un pilar de calma y seguridad. Serás valorado por tu atención y la sagacidad de tus opiniones. Estas conexiones renovarán tu vida, despertando esperanza y recordándote que, al construir con otros, florecen oportunidades y abundancia.

07/21 – 08/21

La perseverancia da sus frutos y hoy lo constatarás. Es un momento crucial para avanzar en tu carrera y consolidar logros. Tus esfuerzos serán reconocidos y recibirás recompensas, por distintas vías, que confirmarán tu capacidad de alcanzar nuevas cimas y éxitos.

08/22 – 09/22

Las condiciones se alinean para emprender un viaje o aventura transformadora. No temas al nuevo amanecer que la vida te ofrece: cuentas con la inteligencia y la sabiduría para hacer realidad tus sueños. Cada paso te acercará a experiencias enriquecedoras y llenas de sentido.

09/23 – 10/22

Es momento de poner orden y saldar deudas, materiales o emocionales. Palabras no dichas o no escuchadas también buscan reparación. Reclama lo que te corresponde y avanza en herencias pendientes. Esta jornada traerá un efecto curativo profundo, renovando capas internas.

10/23 – 11/22

Es un período favorable para acuerdos y encuentros, donde el futuro se activa mediante el diálogo. Sentirás afinidad con quien te importa y reconocerás que el compañerismo es la clave para concretar juntos un proyecto valioso y lleno de posibilidades.

11/23 – 12/20

En el trabajo destacarás al responder con eficacia a los pedidos de tus superiores, lo que podría abrir la puerta a un ascenso. Tu desempeño proactivo atraerá oportunidades y reconocimientos. Si buscas empleo, enfócate en áreas donde tu experiencia y habilidades estén más desarrolladas.

12/21 – 01/19

Eres un ser valioso, digno de cuidado y atención. Mantener una mirada positiva te permitirá explorar nuevas dimensiones de la vida, llenas de oportunidades. Destacarás en tus emprendimientos y recibirás reconocimiento, creando espacio para cultivar tu amor propio y aprendizajes que favorezcan tu crecimiento.

01/20 – 02/18

Si enfrentaste tensiones familiares, ahora podrás resolverlas con astucia y estrategia. Asuntos ocultos saldrán a la luz, y al superarlos tu ámbito privado se enriquecerá. El diálogo removerá la tierra, consolidará los lazos y te permitirá enraizarte con mayor solidez en tu hogar.

02/19 – 03/20

Tu manera de comunicarte será suave y pausada, pero transmitirá seguridad. El diálogo te permitirá ponerte en el lugar del otro y comprender su perspectiva. Esa apertura favorecerá el encuentro y facilitará la resolución de malentendidos, afianzando vínculos importantes.