El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 22 septiembre de 2025

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 22 de septiembre de 2025.

03/21 – 04/19

Realiza una limpieza profunda del cuerpo y de las rutinas que agotan tu ánimo. Deja atrás hábitos que bloquean tu flujo emocional, evitando somatizaciones o preocupaciones excesivas. Recuerda que existen técnicas que sanan heridas del alma y aportan renovación y bienestar.

04/20 – 05/20

Este eclipse tiene un tono agridulce, pero puede ser sanador para tu corazón si sabes aprovecharlo. Marca una despedida que abre espacio a un nuevo comienzo: no se trata necesariamente de una persona, sino de dejar atrás una dinámica de amor que ya no te sirve.

05/21 – 06/20

Es momento de cortar patrones familiares que ya no sirven y abrir espacio para nuevas dinámicas en tu ámbito de pertenencia que realmente te sostengan. Necesitas que tu vida privada y afectiva funcionen de manera efectiva si quieres alcanzar tus máximos objetivos.

06/21 – 07/20

Es posible que enfrentes una mudanza que implique despedidas, pero que abra la puerta a un renacer. También podrías necesitar cerrar un capítulo en un vínculo fraternal. Tu forma de comunicarte debe evolucionar si deseas alcanzar mayor sabiduría y comprensión.

07/21 – 08/21

Será fundamental reducir gastos innecesarios e invertir únicamente en lo esencial. Considera también generar ingresos adicionales para cubrir compromisos sin endeudarte. Este enfoque meticuloso te preparará para transitar el eclipse, enfrentando cambios con tus cuentas.

08/22 – 09/22

La Luna Nueva en tu signo inaugura un ciclo dedicado a resolver pendientes personales. Es tiempo de cuidar mente, cuerpo y emociones, atar cabos sueltos y dejar ir lo que ya no aporta. Aunque surjan obstáculos, avanzarás con constancia y paso a paso.

09/23 – 10/22

Las terapias y técnicas que sanan la mente y el alma son esenciales en este momento. Es tiempo de enfrentar errores, saldar cuentas, perdonar y realizar una limpieza profunda. Este trabajo espiritual repercutirá en tu día a día, ayudándote a resolver aquello que se percibe más allá de lo visible.

10/23 – 11/22

Si un amigo o grupo no respeta tus límites ni tu postura individual, es momento de decir adiós. No inviertas energía en vínculos o dinámicas que están perdidas; en cambio, busca construir un entorno social donde el respeto hacia ti sea la condición principal.

11/23 – 12/20

Este eclipse señala un momento clave en tu vida profesional y pública. Si tu empleo actual no cumple tus expectativas, considera un cambio con cautela. Planifica cada paso estratégicamente: tu reputación es tu mayor activo, y la minuciosidad asegurará logros duraderos y sólidos.

12/21 – 01/19

Es momento de dejar atrás creencias que limitan tu crecimiento y desarrollo. En viajes o estudios, invierte tiempo y concentración: la oportunidad por la que tanto has trabajado está lista para florecer y guiar tu vida hacia nuevos horizontes.

01/20 – 02/18

En una economía sólida, con planes a corto, mediano y largo plazo, es clave contar con aliados que aporten herramientas y no obstáculos. Sucesiones, divisiones de bienes o herencias cobrarán protagonismo; resolverlas con estrategia te permitirá reconocer tu verdadero poder oculto.

02/19 – 03/20

Si estás en pareja, este eclipse favorecerá la mejora de la dinámica del vínculo, señalando la necesidad de ajustes y limpieza. Si estás soltero, será un período ideal para conocer a alguien que complemente tus metas, acompañe tu crecimiento personal y te conecte con tu propósito vital.