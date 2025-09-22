El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 22 septiembre de 2025
El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 22 de septiembre de 2025.
Aries
03/21 – 04/19
Realiza una limpieza profunda del cuerpo y de las rutinas que agotan tu ánimo. Deja atrás hábitos que bloquean tu flujo emocional, evitando somatizaciones o preocupaciones excesivas. Recuerda que existen técnicas que sanan heridas del alma y aportan renovación y bienestar.
Tauro
04/20 – 05/20
Este eclipse tiene un tono agridulce, pero puede ser sanador para tu corazón si sabes aprovecharlo. Marca una despedida que abre espacio a un nuevo comienzo: no se trata necesariamente de una persona, sino de dejar atrás una dinámica de amor que ya no te sirve.
Géminis
05/21 – 06/20
Es momento de cortar patrones familiares que ya no sirven y abrir espacio para nuevas dinámicas en tu ámbito de pertenencia que realmente te sostengan. Necesitas que tu vida privada y afectiva funcionen de manera efectiva si quieres alcanzar tus máximos objetivos.
Cáncer
06/21 – 07/20
Es posible que enfrentes una mudanza que implique despedidas, pero que abra la puerta a un renacer. También podrías necesitar cerrar un capítulo en un vínculo fraternal. Tu forma de comunicarte debe evolucionar si deseas alcanzar mayor sabiduría y comprensión.
Leo
07/21 – 08/21
Será fundamental reducir gastos innecesarios e invertir únicamente en lo esencial. Considera también generar ingresos adicionales para cubrir compromisos sin endeudarte. Este enfoque meticuloso te preparará para transitar el eclipse, enfrentando cambios con tus cuentas.
Virgo
08/22 – 09/22
La Luna Nueva en tu signo inaugura un ciclo dedicado a resolver pendientes personales. Es tiempo de cuidar mente, cuerpo y emociones, atar cabos sueltos y dejar ir lo que ya no aporta. Aunque surjan obstáculos, avanzarás con constancia y paso a paso.
Libra
09/23 – 10/22
Las terapias y técnicas que sanan la mente y el alma son esenciales en este momento. Es tiempo de enfrentar errores, saldar cuentas, perdonar y realizar una limpieza profunda. Este trabajo espiritual repercutirá en tu día a día, ayudándote a resolver aquello que se percibe más allá de lo visible.
Escorpio
10/23 – 11/22
Si un amigo o grupo no respeta tus límites ni tu postura individual, es momento de decir adiós. No inviertas energía en vínculos o dinámicas que están perdidas; en cambio, busca construir un entorno social donde el respeto hacia ti sea la condición principal.
Sagitario
11/23 – 12/20
Este eclipse señala un momento clave en tu vida profesional y pública. Si tu empleo actual no cumple tus expectativas, considera un cambio con cautela. Planifica cada paso estratégicamente: tu reputación es tu mayor activo, y la minuciosidad asegurará logros duraderos y sólidos.
Capricornio
12/21 – 01/19
Es momento de dejar atrás creencias que limitan tu crecimiento y desarrollo. En viajes o estudios, invierte tiempo y concentración: la oportunidad por la que tanto has trabajado está lista para florecer y guiar tu vida hacia nuevos horizontes.
Acuario
01/20 – 02/18
En una economía sólida, con planes a corto, mediano y largo plazo, es clave contar con aliados que aporten herramientas y no obstáculos. Sucesiones, divisiones de bienes o herencias cobrarán protagonismo; resolverlas con estrategia te permitirá reconocer tu verdadero poder oculto.
Piscis
02/19 – 03/20
Si estás en pareja, este eclipse favorecerá la mejora de la dinámica del vínculo, señalando la necesidad de ajustes y limpieza. Si estás soltero, será un período ideal para conocer a alguien que complemente tus metas, acompañe tu crecimiento personal y te conecte con tu propósito vital.