Riesgo de contaminación por listeria: Albertsons ordena el retiro de 8 productos en 15 estados

La empresa Albertsons Companies anuncia el retiro de cinco productos de charcutería elaborados en tienda, por contener un ingrediente retirado del mercado: pasta de lazo fabricada por Nate’s Fine Foods por riesgo de Listeria monocytogenes.

El retiro se produce luego que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) confirmó el retiro comida lista para servir a base de pasta en Walmart y Trader Joe’s por riesgo de listeria. También informó que hay un posible vínculo con un brote mortal de agosto de 2025.

Albertsons indica que los productos se distribuyeron en las tiendas: Albertsons, Albertsons Market, Amigos, Andronico’s Community Markets, Carrs-Safeway, Eagle, Pak ‘N Save, Pavilions, Market Street, Randalls, Safeway, Tom Thumb y Vons.

En 15 estados que incluyen: Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Hawái, Luisiana, Nebraska, Nevada, Nuevo México, Oklahoma, Dakota del Sur, Texas, Utah y Wyoming.

¿Cómo identificar los productos retirados del mercado?

A continuación, la descripción de los productos de pasta y ensaladas preparadas retiradas del mercado, según el sitio oficial de la empresa.

1. Ensalada de Pasta con Pesto y Pajarita (Lote 1)

Código Único: 27133000000

Fechas de Venta: Del 13 al 29 de septiembre

Tiendas: Albertsons, Safeway

Estados Afectados: Colorado, Nebraska, Nuevo México, Dakota del Sur, Wyoming

2. Ensalada de Pasta con Pajarita y Pesto de Albahaca (Lote 1)

Código Único: 29492100000

Fechas de Venta: Del 8 al 26 de septiembre

Tiendas: Albertsons, Pabellones, Safeway, Vons

Estados Afectados: Arizona, California, Nevada, Nuevo México, Texas, Utah

3. Ensalada de Pasta con Pajarita y Pesto de Albahaca (Lote 2)

Código Único: 29492100000

Fechas de Venta: Del 8 al 26 de septiembre

Tiendas: Albertsons, Pabellones, Safeway, Vons

Estados Afectados: Arizona, California, Nevada, Nuevo México, Texas, Utah

4. Ensalada de Pasta con Pesto y Pajarita (Lote 2)

Código Único: 27133000000

Fechas de Venta: Del 20 al 29 de septiembre

Tiendas: Albertsons, Randalls, Tom Thumb

Estados Afectados: Arkansas, Luisiana, Oklahoma, Texas

5. Ensalada de Pasta con Pajarita y Pesto de Albahaca (Lote 3)

Código Único: 21649200000

Fechas de Venta: Del 11 al 29 de septiembre

Tiendas: Safeway, Mercados Comunitarios de Andronico, Vons, Pak ‘N Save

Estados Afectados: California, Hawái, Nevada

6. Pasta Extra Grande con Pollo a la Plancha y Albahaca

Código Único: 21303500000

Fechas de Venta: Del 18 al 29 de septiembre

Tiendas: Carrs-Safeway, Eagle, Safeway

Estados Afectados: Alaska

7. Ensalada de Moño con Pesto de Albahaca

Código Único: 29130800000

Fechas de Venta: Del 18 al 29 de septiembre

Tiendas: Carrs-Safeway, Eagle, Safeway

Estados Afectados: Alaska

8. Ensalada de Pasta con Pollo Jengibre Brócoli y Espinacas

Nombre Completo: PLATOS PREPARADOS ESPINACAS PASTA CON MOÑETAS ENSALADA D POLLO JENGIBRE BRÓCOLI FS

Código Único: 21142600000

Fechas de Venta: Del 16 al 26 de septiembre

Tiendas: Unidos, Amigos, Market Street, Mercado Albertsons

Estados Afectados: Nuevo México, Texas

¿Cuáles son los síntomas de la Listeria?

La Listeria es una bacteria que al ingresar en el cuerpo humano puede causar infecciones graves o mortales en niños pequeños, personas frágiles, ancianos y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Aunque los síntomas varían de acuerdo a cada persona, los más frecuentes son fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea (generalmente breves). En caso de mujeres embarazadas se corre el riesgo de abortos espontáneos y muerte fetal.

Las autoridades instan a los consumidores a no consumir los productos retirados, desechar los productos o devolverlos a la tienda para un reembolso completo.

Hasta la fecha no se han reportado lesiones ni reacciones adversas por el consumo hasta el momento.

En caso de alguna duda, se insta a los consumidores a llamar al Centro de atención al cliente de Albertsons Companies: 1-877-723-3929 (lun-vie, 5 a. m. a 9 p. m. PST).

Sigue leyendo: