Clima de hoy en Nueva York para este miércoles 1 de octubre

¿Qué ropa deberías usar para salir por las calles de Nueva York este miércoles? La predicción del clima para los neoyorquinos en las siguientes horas apunta aindica unas temperaturas que oscilarán entre los 68 grados Fahrenheit (20ºC) de máxima y los 52 grados Fahrenheit (11ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 68ºF (20ºC) de máxima y 68ºF (20ºC) de mínima.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 14.91 mph durante la primera mitad del día y los 8.08 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:52 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 18:38 h. En total, tendremos 12 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana se esperan pocas nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 54 y los 66 grados Fahrenheit (12 y 19ºC).

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias muy frecuentes durante todo el año, que se vuelven tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas elevadas, inviernos frescos y muchas precipitaciones.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.