Walmart eliminará ingredientes artificiales y colorantes en 1,000 productos para 2027

Walmart anunció su decisión de eliminar colorantes alimentarios sintéticos y otros 30 ingredientes de sus marcas propias en EE. UU. para enero de 2027. Una medida que afectará a unos 1,000 productos, incluyendo snacks, productos horneados, bebidas energéticas, aderezos y glaseados.

El anuncio abarca en gran medida los productos de la marca de Walmart Great Value, y algunos cambios en las líneas Marketside, Freshness Guaranteed y, en menor medida, en la marca premium Bettergoods, según AP.

¿Cuáles son los ingredientes que se eliminarán?

El anunció de Walmart va a tono con las medidas adoptadas por la Administración de Donald Trump, de garantizar alimentos para mejorar la salud con un bajo contenido de ingredientes químicos, aditivos y colorantes artificiales.

Por esta razón, la lista de ingredientes que se dejarán de emplear en la elaboración de los alimentos incluye los colorantes sintéticos: Rojo No. 40, Amarillo No. 5 y No. 6, etc; los conservantes como nitrato y nitrito de potasio y los edulcorantes artificiales como advantame y neotame. También hay un compromiso reducir el dióxido de titanio, bromato de potasio, ftalatos, entre otros.

Más ingredientes reales

Walmart incrementará el uso ingredientes naturales como el pimentón, el achiote, el betacaroteno y la espirulina azul-verde.

Estos ajustes en las recetas de los alimentos, le darán un perfil más saludable a los productos que se adaptan no solo a las normas del gobierno de Trump, sino a la creciente demanda y sentimiento de los consumidores por alimentos con menos aditivos y más “limpios”.

La nueva medida representa una “declaración radical y una respuesta considerable a la demanda y el sentimiento de los consumidores” a favor de menos aditivos en los alimentos, dijo Brian Ronholm, director de política alimentaria del brazo de defensa de Consumer Reports, citado por AP.

El reto que se presenta en esta nueva etapa es preservar el sabor, la calidad y los precios asequibles, conjugado con la reformulación de los alimentos con alternativas viables y escalables.

Walmart se suma a la tendencia de la industria alimentaria, donde Kraft Heinz, Nestlé y Conagra Brands ya anunciaron que eliminarán los colorantes sintéticos derivados del petróleo en los próximos años.

Sin embargo, Walmart se diferencia del resto, ya que tiene planeado identificar otros tipos de aditivos alimentarios en su cronograma de eliminación gradual.

¿Qué dice Walmart?

Hay colorantes que ya no se usan en la elaboración de alimentos Crédito: Shutterstock

Scott Morris, vicepresidente sénior de alimentos, consumibles y fabricación de marcas blancas de Walmart, declaró a The Associated Press que el 90 % de los alimentos de marca blanca de Walmart no contienen colorantes sintéticos. Añadió que la noticia del miércoles marca la aceleración de un proceso que la compañía inició en los últimos años.

El principal factor que impidió que Walmart renovase sus estantes de alimentos antes fue la disponibilidad limitada de alternativas aprobadas, pero el mercado para ellas está aumentando, dijo.

Con información AP

Sigue leyendo: