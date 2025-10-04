El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 4 octubre de 2025
El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 4 de octubre de 2025.
Aries
03/21 – 04/19
Las relaciones abrirán nuevas perspectivas de aprendizaje dentro de tu comunidad. Conocerás personas elocuentes y se despertará tu interés por ampliar el diálogo grupal. Además, surgirán oportunidades para involucrarte en proyectos sociales junto a un amigo, favoreciendo una participación activa en lo colectivo.
Tauro
04/20 – 05/20
En el trabajo tu inventiva te permitirá avanzar y consolidar tu posición. Cada conexión diaria contribuirá al éxito. Si aplicas diálogo y estrategia, podrás plasmar tus sueños profesionales, logrando metas y demostrando que tu inteligencia y creatividad son herramientas imprescindibles para progresar.
Géminis
05/21 – 06/20
Con la Luna en el sector del extranjero, surgirán amistades con personas de otras regiones. También surgirán oportunidades de estudios que estimulen tu creatividad. Explorar, aprender y desarrollarte será tu entretenimiento favorito, mientras amplías horizontes y vives experiencias que enriquecen tu mundo.
Cáncer
06/21 – 07/20
Surgirán operaciones financieras vinculadas a bienes o sociedades parentales. Será clave aplicar inteligencia y estrategia en asuntos como herencias, sucesiones u otros movimientos complejos. Escuchar las opiniones de tu familia te otorgará empoderamiento y te colocará en una posición ventajosa.
Leo
07/21 – 08/21
A través de tus alianzas recibirás colaboración para avanzar en sueños e ideales compartidos. Escuchar las opiniones de tu pareja o socio será clave, pues sus perspectivas ampliarán tu visión y te permitirán comprender el panorama completo. Encuentro, diálogo y apertura caminarán de la mano.
Virgo
08/22 – 09/22
En el trabajo, la combinación de pensamiento estratégico y buenas alianzas elevará tu desempeño. Hoy podrías negociar mejoras salariales, especialmente si te comunicas con amabilidad. Aplicar inteligencia y diplomacia en cada paso traerá avances y permitirá que tus esfuerzos sean recompensados.
Libra
09/23 – 10/22
En el amor, la inteligencia y la palabra amable serán tus mejores aliados. Deslumbrarás con tu encanto al comunicar opiniones y expresar ideas. La creatividad te permitirá destacar, mostrando tu singularidad. Tus gestos y palabras dejarán huella, generando admiración en quienes te rodean.
Escorpio
10/23 – 11/22
Recibirás la solidaridad que necesitas de tus seres cercanos. Sus perspectivas ayudarán a resolver dilemas del pasado que requieren cierre. Escuchar consejos será clave, y temas del hogar podrán resolverse gracias a la intervención benéfica de angelitos o entidades de luz.
Sagitario
11/23 – 12/20
Estarás analítico y, al conversar, notarás la creatividad y las oportunidades de cambio a tu alrededor. Presta atención a las ideas que surgen en tu entorno social y demuestra interés genuino por comprender cómo piensa el otro. El diálogo te abrirá nuevos caminos.
Capricornio
12/21 – 01/19
Una visión amplia será clave para administrar tu dinero y planificar gastos frente a cambios. La prosperidad dependerá de tu inventiva. Información valiosa de alguien influyente te permitirá ampliar tu capital y tomar decisiones financieras más estratégicas, promoviendo tu crecimiento.
Acuario
01/20 – 02/18
Asumirás un papel adelantado a tu tiempo, mostrando iniciativas con visión de futuro dentro de tus grupos. Actuar con intención permitirá manifestar tus creencias. Tus palabras tendrán la capacidad para abrir caminos y guiar a otros, convirtiéndote en influencia positiva y estimulando cambios.
Piscis
02/19 – 03/20
Es momento de liberarte de pensamientos que perturban tu ánimo. Identifica palabras o situaciones que causaron conflicto, ofrece disculpas, suelta resentimientos y aplica el bálsamo sanador del perdón. Al liberarte internamente, elevas tu espíritu y contribuyes al bienestar de quienes te rodean.