El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 7 octubre de 2025
El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 7 de octubre de 2025.
Aries
03/21 – 04/19
Esta Luna Llena aviva la pasión en la pareja, pero conviene evitar actitudes autoritarias que generen conflictos. Es un momento propicio para rodearte de personas que te inspiren a descubrir nuevas facetas de ti mismo y explorar dimensiones desconocidas de tu personalidad
Tauro
04/20 – 05/20
Surgen asuntos pendientes del pasado que requieren atención. Si sientes tensión física o emocional, evita que se vuelva crónica. Conectarte con tu ser, incluso en la rutina diaria, será la clave. Tu interior es un cáliz sagrado que puede ofrecerte alivio y claridad.
Géminis
05/21 – 06/20
Te destacarás como líder dentro de tu círculo social. Eventos, reuniones y fiestas serán oportunidades para hacer contactos interesantes y acercarte a personas influyentes. Además, podrías sentir una atracción inesperada por alguien que hasta ahora solo considerabas un amigo.
Cáncer
06/21 – 07/20
La atención de todos se concentrará en ti, dejando poco espacio para el ocio. Las responsabilidades domésticas aumentan y surgen decisiones que tomar. Mantén firme tu pulso al afirmar tu autoridad: tu familia apreciará tu capacidad de organizar con carácter.
Leo
07/21 – 08/21
Si planeabas un viaje, es momento de lanzarte o ultimar los preparativos. Las condiciones favorecen también los vínculos con el extranjero, y los asuntos legales toman un giro a tu favor. Aprovecha para avanzar con determinación y abrir nuevas puertas en tu camino.
Virgo
08/22 – 09/22
En sociedades o finanzas compartidas revisarás motivaciones, incluso enfrentando una rivalidad que puede resultar estimulante. El ciclo favorece restaurar objetos o antigüedades, dar valor a lo usado y detectar oportunidades de segunda mano.
Libra
09/23 – 10/22
La Luna Llena frente a tu signo activa tus deseos de compañía. Recuperarás autoestima y, con tu encanto, atraerás a alguien dispuesto a reconquistarte. Tu capacidad de seducción se pondrá en juego, permitiéndote cautivar a esa persona especial que despierta tu interés.
Escorpio
10/23 – 11/22
Pequeños contratiempos domésticos podrían alterar tu día. Conviene resolver las cuestiones por tu cuenta, pues la colaboración ajena será limitada. Cuida tu salud, incorpora vitaminas y alterna actividad con descanso. Mantener tu energía será clave para atravesar este momento.
Sagitario
11/23 – 12/20
En tu vida amorosa surgirán preguntas y tu círculo social puede inspirarte a renovarte. Déjate llevar por tus deseos, date permiso para jugar, experimentar y vivir una pasión intensa que haga latir tu corazón y abra nuevas dimensiones en tu mundo.
Capricornio
12/21 – 01/19
Esta Luna Llena podría generar tensiones familiares. Para mantener el control, recuerda tus objetivos y aspiraciones. Si actúas con determinación y confianza, tu éxito podrá estimular a tu círculo, convirtiéndote en un referente y en líder que inspira respeto.
Acuario
01/20 – 02/18
La claridad mental te permitirá expresar tus ideas con convicción. Podrías recibir invitaciones a trasladarte o viajar con personas que actúan como guías. Además, surgirán oportunidades y encuentros apasionantes durante paseos o viajes, mezclando aprendizaje y un toque de conexión inesperada.
Piscis
02/19 – 03/20
La Luna Llena te impulsa a decidir sobre sociedades o acuerdos: continuar, ajustar o cerrar lo que perdió sentido. También podrías gestionar herencias o refinanciar compromisos. Es tiempo de mover recursos con estrategia asertiva y canalizar esta energía intensa para fortalecer tu economía.