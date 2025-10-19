Lotería de Nueva Jersey en vivo: resultados y ganadores del sábado 18 de octubre de 2025

La Lotería de Nueva Jersey es una de las más populares en el estado, con muchas modalidades de juego que dan a los participantes la oportunidad de ganar premios millonarios. Si estás interesado en participar en esta lotería o simplemente deseas estar al tanto de los últimos resultados de sorteos como Pick-3, Pick-4, Cash4Life o Cash5, sigue leyendo para obtener más información.

Consulta más abajo la combinación ganadora de hoy sábado, 18 de octubre de 2025 de la lotería de Nueva Jersey. Ahora mismo, te proporcionamos los últimos resultados de los últimos sorteos:

Números ganadores de Pick-3 del sábado 18 de octubre

Combinación mediodía: 04 02 08 04

Combinación noche: 06 01 05 07

Números ganadores de Pick-4 del sábado 18 de octubre

Combinación mediodía: 07 09 05 03 04

Combinación noche: 04 02 08 05 07

Números ganadores de Pick-6 del sábado 18 de octubre

Combinación original: 06 07 11 21 31 45

Bote acumulado: $21,000,000

Números ganadores de Cash4Life del sábado 18 de octubre

Los números ganadores son: 10 23 33 39 48

Cash Ball: 04

Números ganadores de Jersey Cash-5 del sábado 18 de octubre

Los números ganadores son: 04 05 39 40 42 B-04

Multiplicador: 2

Bote acumulado: $160,000

¿A qué hora empiezan los sorteos de Lotería de Nueva Jersey?

Los sorteos de Lotería de Nueva Jersey se celebran con diferente frecuencia según el juego. Se celebran todos los días y algunos de ellos dos veces al día, en horario de mediodía y tarde/noche, como Pick-3 y Pick-4.

Únicamente existe una excepción que afecta al sorteo Pick-6 y es que solamente se celebra los lunes y los jueves.

PICK-3 y PICK-4: ¿Cómo jugar y a qué hora son?

Tanto Pick-3 como Pick-4 son dos sorteos de lotería de Nueva Jersey que consisten en elegir números del 0 al 9. En el caso de Pick-3, se eligen tres números y en Pick-4, cuatro. Cada participante puede escoger los números que desee o seleccionar la opción de “Quick Pick” para que se generen de manera aleatoria y no tener que pensar.

Si juegas a Pick-3, tienes la opción de repetir números y el orden de éstos no afecta al premio, mientras que en Pick-4 el orden de los números seleccionados sí importa. Esto quiere decir que para ganar el premio, debes acertar los cuatro números en el orden exacto en el que se sortearon.

Ambos juegos tienen un sorteo al mediodía (a las 12:59 PM ET) y otro a la tarde/noche (a las 7:57 PM ET).

JERSEY CASH 5 | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de Jersey Cash 5, o también conocido como Cash5, se juega de lunes a domingo a las 9:00 PM de Nueva Jersey. A diferencia de los anteriores, solo se juega una vez.

Para jugar tu boleto en Jersey Cash 5 debes elegir cinco números del 1 al 43. Si aciertas los cinco números principales, lograrás el gran premio.

CASH4LIFE: ¿En qué consiste y cuándo da resultados?

Para jugar a Cash 4 Life, su mecánica consiste en escoger cinco números principales del 1 al 60 y un número adicional (el “Cash Ball”) situado entre el 1 y el 4. El objetivo es acertar estos números y su premio es $1,000 dólares al día de por vida.

Al Igual que Jersey Cash 5, los sorteos inician a las 9:00 PM de la tarde (ET) y brindan la posibilidad de recibir dinero a diario a los afortunados.

PICK-6: ¿Cómo jugar y qué premios ofrece?

De manera similar a Pick-3 y Pick-4, como se menciona arriba, está Pick-6, otro juego de selección de números. En concreto, cada jugador marca seis números del 1 al 49 y el objetivo es acertarlos en el mismo orden en que fueron seleccionados. Si tras el sorteo tu boleto coincide, ganarás el premio mayor del juego.

Además de este premio, Pick-6 también entrega premios secundarios para aquellos jugadores que acierten cinco, cuatro o tres números en el orden correcto.

¿Cuándo se sortea Pick-6? Se celebran dos veces por semana, lunes y jueves, a las 10:57 PM de Nueva Jersey. Además tiene una opción de Double Play con un coste extra que permite repetir jugada.

